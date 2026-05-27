  • L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Obres adjudicades

L’hospital concentrarà tots els serveis d’oncologia en una sola planta amb una inversió de prop d’1,9 milions d’euros

L'espai reunirà consultes, infermeria, hospital de dia i serveis de suport en una única àrea per facilitar l’atenció i reduir desplaçaments interns

El Govern ha adjudicat per 1,89 milions d’euros les obres d’adequació de les noves dependències d’oncologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els treballs permetran concentrar tots els serveis oncològics en una sola planta, concretament a la planta -3 del centre hospitalari.

El projecte inclourà les consultes externes d’oncologia mèdica i hematologia oncològica, oncologia radioteràpica i infermeria oncològica, així com els serveis de psicooncologia, nutrició i treball social. També s’hi habilitarà un nou hospital de dia amb una consulta d’infermeria, una àrea de cures i deu boxes per als tractaments.

Amb aquesta reorganització es busca evitar que els pacients hagin de desplaçar-se entre diferents espais de l’hospital i reduir l’exposició a les àrees d’hospitalització. El nou model pretén centralitzar l’atenció oncològica i oferir espais més accessibles i confortables tant per als usuaris com per a les seves famílies.

Les obres tindran una durada prevista de vuit mesos i permetran crear circuits diferenciats dins d’aquesta zona de l’hospital. Entre les novetats destaca una entrada directa des del carrer Fiter i Rossell, tant a peu com amb ascensor, fins a la unitat d’oncologia. Els espais que ara es reformaran havien acollit fins a l’octubre del 2025 les consultes externes de salut mental i la Unitat de Conductes Addictives, serveis que actualment es troben a l’edifici del Ròdol, a Escaldes-Engordany.

L’adjudicació arriba poc més d’un any després de la posada en marxa de la unitat de patologia mamària, inaugurada el gener del 2025, que va permetre començar a fer operacions de mama al país amb tecnologia especialitzada i evitar desplaçaments dels pacients a l’estranger.

