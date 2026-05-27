L’edifici Font de Ferro incorporarà 14 nous pisos de lloguer assequible al parc públic i tres més en els pròxims mesos

Llum verda a la incorporació de l’edifici Font de Ferro, situat a Aixovall, al parc públic d’habitatge a preu assequible. La nova operació permetrà sumar 14 pisos de lloguer regulat de manera immediata, tot i que l’Executiu preveu habilitar tres habitatges més a la planta baixa durant els pròxims mesos. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat en roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el projecte inicial contemplava 17 habitatges, però que inicialment es va valorar destinar la planta baixa a altres usos.
Finalment, però, el Govern ha decidit incorporar-hi també pisos: “Només s’haurà de fer una separació”, ha detallat Marsol, qui ha avançat que les obres podrien estar enllestides en “tres o quatre mesos”. La incorporació s’ha formalitzat mitjançant un conveni amb l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), organisme que assumirà la gestió dels habitatges seguint el model aplicat a la resta del parc públic. Així, aquest disposa actualment d’un total de 159 habitatges distribuïts en diverses parròquies del país, incrementant-se ara fins als 162.
El Govern ja té preparat el plec de bases per captar nous edificis i pisos, pendent únicament de la publicació al BOPA del crèdit extraordinari aprovat recentment
En paral·lel, Marsol ha confirmat que el Govern ja té preparat el plec de bases per captar nous edificis i pisos, pendent únicament de la publicació al BOPA del crèdit extraordinari aprovat recentment. “Estem disposats a incrementar la partida si les ofertes que ens arriben són interessants”, ha assegurat, tot destacant que el futur concurs valorarà especialment aquells immobles ja acabats i disponibles per posar ràpidament al mercat de lloguer. En aquest sentit, ha revelat que l’Executiu té “sobre la taula” dos edificis a Ordino i un altre a Andorra la Vella “pràcticament acabats”.
Pel que fa al registre de demandants, la titular de la cartera ministerial ha detallat que actualment s’han rebut 1.172 sol·licituds. D’aquestes, 349 han estat favorables, 551 desfavorables, 86 han desistit, 78 han estat arxivades i 106 continuen encara en fase d’avaluació. Pel que fa als motius, Marsol ha detallat que bona part de les resolucions desfavorables responen al fet de no complir els requisits mínims d’ingressos o no ajustar-se als criteris que limiten el percentatge del salari destinat al lloguer.
“Entenem que a les persones que cobren una pensió se’ls ha de facilitar l’accés perquè molts no arriben al salari mínim” – Conxita Marsol
Tanmateix, la ministra ha remarcat que el reglament és “viu” i que ja s’han introduït modificacions per facilitar l’accés de persones jubilades i joves: “Entenem que a les persones que cobren una pensió se’ls ha de facilitar l’accés perquè molts no arriben al salari mínim. Són menys, però creiem que s’ha d’obrir la porta”. En paral·lel, el programa públic d’ajuda a la compra del primer habitatge continua avançant, i és que, segons les dades donades per Marsol, l’Executiu ja ha aprovat 22 de les 35 sol·licituds rebudes fins ara dins del sistema d’avals per a la compra del primer pis.