Una disfunció del servei de telefonia fixa d’Andorra Telecom deixa diversos clients amb incidències a les centraletes

Una incidència tècnica en un dels serveis de telefonia fixa per a empreses d’Andorra Telecom ha provocat aquest dimecres interrupcions puntuals en diverses centraletes telefòniques del país. Segons han confirmat fonts oficials de la companyia a aquesta casa, l’origen del problema es va localitzar en “una disfunció parcial del servei SIP T”, utilitzat per empreses i negocis per gestionar les comunicacions telefòniques. L’afectació ha començat durant la matinada, entre les 03.00 i les 04.00 hores aproximadament, i s’ha allargat fins a les 12.15 hores, moment en què el servei ha quedat completament restablert.
Des de la companyia expliquen que, arran de la incidència, s’han arribat a obrir una vintena d’expedients vinculats a empreses afectades per problemes a les centraletes telefòniques. Tot i això, remarquen que l’afectació ha sigut parcial i no generalitzada. A més, i pel que fa a les actuacions tècniques, la parapública assegura que els equips van treballar “cas per cas” per poder restablir progressivament el servei a cada empresa afectada fins a solucionar completament la incidència. A hores d’ara, el servei ja funciona amb normalitat i la incidència s’ha donat per resolta.