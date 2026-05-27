Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La seu d'Andorra Telecom, a la capital. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
El servei ja es troba restablert

Una disfunció del servei de telefonia fixa d’Andorra Telecom deixa diversos clients amb incidències a les centraletes

L’afectació, vinculada al servei SIP T, s'ha allargat des de la matinada fins al migdia i ha obligat la companyia a gestionar una vintena d’incidències

Una incidència tècnica en un dels serveis de telefonia fixa per a empreses d’Andorra Telecom ha provocat aquest dimecres interrupcions puntuals en diverses centraletes telefòniques del país. Segons han confirmat fonts oficials de la companyia a aquesta casa, l’origen del problema es va localitzar en “una disfunció parcial del servei SIP T”, utilitzat per empreses i negocis per gestionar les comunicacions telefòniques. L’afectació ha començat durant la matinada, entre les 03.00 i les 04.00 hores aproximadament, i s’ha allargat fins a les 12.15 hores, moment en què el servei ha quedat completament restablert.

Des de la companyia expliquen que, arran de la incidència, s’han arribat a obrir una vintena d’expedients vinculats a empreses afectades per problemes a les centraletes telefòniques. Tot i això, remarquen que l’afectació ha sigut parcial i no generalitzada. A més, i pel que fa a les actuacions tècniques, la parapública assegura que els equips van treballar “cas per cas” per poder restablir progressivament el servei a cada empresa afectada fins a solucionar completament la incidència. A hores d’ara, el servei ja funciona amb normalitat i la incidència s’ha donat per resolta.

Comparteix
Notícies relacionades
L’edifici Font de Ferro incorporarà 14 nous pisos de lloguer assequible al parc públic i tres més en els pròxims mesos
L’hospital concentrarà tots els serveis d’oncologia en una sola planta amb una inversió de prop d’1,9 milions d’euros
La restauració dels frescos de la Sala de Passos Perduts arriba al tram final després de quatre mesos de treballs

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Nova campanya per reforçar l’ús del català entre els sanitaris davant la baixa presència de la llengua al sector
  • Societat
L’USdA denuncia manca de criteri del Govern amb els funcionaris jubilats exclosos del complement compensatori
  • Societat
Les sancions per a les autocaravanes fora de càmpings i àrees regulades entren en vigor aquest dimecres
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc
  • Parròquies
Encamp ja ha destinat 33.000 euros per pal·liar els efectes del tall de l’RN20 en els establiments del Pas de la Casa
  • Cultura, Parròquies
L’Enfira’t vol consolidar els 5.000 visitants amb una cinquena edició que inclou el sector de les autocaravanes
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu