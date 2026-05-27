Encamp ja ha destinat 33.000 euros per pal·liar els efectes del tall de l’RN20 en els establiments del Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha atorgat un total de cinc ajuts directes pel tancament de l’RN20 i d’altres 26 bonificacions de tributs. Cal recordar que aquests ajuts es van impulsar des de la corporació comunal per tal de pal·liar els efectes que el tancament de la via va tenir sobre el teixit empresarial.
Des de la corporació remarquen que aquestes ajudes es poden demanar fins a l’1 de setembre. Els diners que fins ara ha destinat Encamp per a aquestes ajudes són uns 29.000 euros per als ajuts directes i uns 4.000 euros en bonificacions, és a dir, 33.000 euros en total.
D’aquesta manera, fins a la data, el comú ha rebut nou peticions d’ajuts directes que poden arribar als 10.000 euros. Del total, cinc han estat atorgats i quatre denegats. Pel que fa a les bonificacions de l’impost de radicació i la taxa d’higiene de radicació la corporació ha registrat 28 sol·licituds, 26 de les quals han estat atorgades i dues denegades.
Cal recordar que el comú ha previst una partida d’1.560.000 euros per a les ajudes directes per a aquells establiments que certifiquin pèrdues pel tall, a la qual cal afegir el que suposi finalment la bonificació. A més, i tal com ha recordat el cònsol menor, Xavier Fernàndez, la corporació també ha destinat diners a satisfer el bus llançadora que es va habilitar fins a l’Ospitalet.