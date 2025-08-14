Només quatre de les 44 persones que s’han fet les proves ràpides gratuïtes per detectar ITS han donat positiu

A inicis de març es va implementar als CAP, gratuïtament, tests ràpids per a les persones que sospitin haver contret una infecció de transmissió sexual (ITS). Aquesta iniciativa ampliava així el servei de detecció del VIH, disponible des de fa sis anys, i incloïa proves per a sífilis, l’hepatitis B i l’hepatitis C. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, des de llavors s’han dut a terme fins a 44 proves i en quatre ocasions el resultat ha estat positiu, totes elles derivades “convenientment” al servei corresponent.
Cal recordar que la mesura responia a l’increment d’ITS detectat en els darrers anys, tot buscant, a la vegada, facilitar l’accés directe i gratuït als Centres d’Atenció Primària. La mateixa referent de la Consulta Joves del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Maria Crespo, va comentar durant la presentació de la posada en marxa dels tests que un dels objectius és aprofitar la visita per oferir assessorament, educació sexual i prevenció, doncs encara persisteix certa estigmatització envers les infeccions de transmissió sexual.
Per a fer memòria del procés, aquelles persones que tinguin sospites d’haver contret una ITS o que es vulguin fer un cribratge, per exemple, a tall de prevenció, poden acudir sense cita prèvia als centres de salut –també es pot reservar hora–. La prova, disponible per a tots els residents a partir dels 16 anys, consisteix en una punció dactilar i en un termini de 15 a 30 minuts s’obté el resultat. Els menors d’edat, això sí, han d’anar acompanyats d’un tutor legal. En cas de positiu, la persona és derivada a la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) del SAAS, posada en marxa l’octubre del 2023, on es confirma el cas i se’n fa un seguiment.