Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El CAP de Santa Coloma. | Guia Jove
Pol Forcada Quevedo
Salut

Només quatre de les 44 persones que s’han fet les proves ràpides gratuïtes per detectar ITS han donat positiu

Totes elles han estat derivades "convenientment" gràcies a una mesura que amplia el servei amb tests per a sífilis, l'hepatitis B i l'hepatitis C

A inicis de març es va implementar als CAP, gratuïtament, tests ràpids per a les persones que sospitin haver contret una infecció de transmissió sexual (ITS). Aquesta iniciativa ampliava així el servei de detecció del VIH, disponible des de fa sis anys, i incloïa proves per a sífilis, l’hepatitis B i l’hepatitis C. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, des de llavors s’han dut a terme fins a 44 proves i en quatre ocasions el resultat ha estat positiu, totes elles derivades “convenientment” al servei corresponent.

Cal recordar que la mesura responia a l’increment d’ITS detectat en els darrers anys, tot buscant, a la vegada, facilitar l’accés directe i gratuït als Centres d’Atenció Primària. La mateixa referent de la Consulta Joves del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Maria Crespo, va comentar durant la presentació de la posada en marxa dels tests que un dels objectius és aprofitar la visita per oferir assessorament, educació sexual i prevenció, doncs encara persisteix certa estigmatització envers les infeccions de transmissió sexual.

Per a fer memòria del procés, aquelles persones que tinguin sospites d’haver contret una ITS o que es vulguin fer un cribratge, per exemple, a tall de prevenció, poden acudir sense cita prèvia als centres de salut –també es pot reservar hora–. La prova, disponible per a tots els residents a partir dels 16 anys, consisteix en una punció dactilar i en un termini de 15 a 30 minuts s’obté el resultat. Els menors d’edat, això sí, han d’anar acompanyats d’un tutor legal. En cas de positiu, la persona és derivada a la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) del SAAS, posada en marxa l’octubre del 2023, on es confirma el cas i se’n fa un seguiment.

Comparteix
Notícies relacionades
El MoraBanc manté el mateix cos tècnic amb l’únic canvi del preparador físic, càrrec que ocupa Oriol Oliver
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
Els demandants en recerca de feina a Andorra cauen un 18,5% en un any i es redueixen a 255 persones al juliol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Servei Meteorològic torna a activar l’avís groc: tempestes aquesta tarda i canícula a partir de demà
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Societat
Internet és present en la vida diària del 98,1% dels residents, destacant el telèfon mòbil com a eina més utilitzada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu