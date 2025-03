Salut incorpora proves ràpides gratuïtes per detectar infeccions de transmisió sexual als centres de salut

A partir d’aquest dijous, totes les persones que sospitin haver contret una infecció de transmissió sexual (ITS) podran acudir a qualsevol centre de salut del país per sotmetre’s a un test ràpid. Aquesta iniciativa amplia el servei de detecció del VIH, disponible des de fa sis anys, i inclou proves per a l’hepatitis B, l’hepatitis C i la sífilis.

La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha destacat que aquesta mesura respon a l’increment d’ITS detectat en els darrers anys i busca facilitar l’accés directe i gratuït als centres d’atenció primària. “El nostre objectiu és posar la persona al centre i oferir una resposta ràpida, àgil i confidencial a l’augment d’aquestes infeccions”, ha explicat Pérez. A més, ha remarcat la importància d’un seguiment posterior que inclogui el tractament i la identificació de contactes.

Maria Crespo, infermera d’Atenció Primària i referent de la Consulta Joves del SAAS, ha subratllat que l’objectiu d’aquests tests no és només obtenir un resultat positiu o negatiu, sinó aprofitar la visita per oferir assessorament, educació sexual i prevenció. “Volem que aquesta sigui una oportunitat per resoldre dubtes i fomentar la conscienciació sobre la salut sexual”, ha assenyalat.

Les proves estan disponibles per a tota la població resident a Andorra a partir dels 16 anys. En cas de menors d’edat, hauran d’anar acompanyats d’un tutor legal. Qualsevol persona que tingui sospites d’haver contret una ITS o que simplement vulgui fer-se un cribratge podrà acudir a un centre de salut sense cita prèvia, tot i que també es podrà sol·licitar una visita programada. La prova consisteix en una punció dactilar i en un termini de 15 a 30 minuts es podrà obtenir el resultat. En cas de resultat positiu, la persona serà derivada al servei de medicina interna per al seguiment i tractament corresponent.

Crespo ha reconegut que encara persisteix certa estigmatització envers les ITS, però ha subratllat la importància de fomentar l’accessibilitat als tests per frenar l’augment de casos. “Hem de fer entendre que la prevenció és clau i que facilitar aquestes proves és fonamental”, ha afirmat.

D’altra banda, la secretària d’Estat de Salut ha explicat que s’està treballant en un pla de salut sexual i reproductiva que abordi de manera integral aquesta qüestió. Tot i que encara no hi ha una data concreta per a la seva implementació, ja s’estan aplicant mesures com la disponibilitat d’aquests testos ràpids.

Pérez ha destacat que les ITS no afecten exclusivament la població jove, sinó que estan relacionades amb l’activitat sexual i el nivell de risc assumit. “Cal deixar de pensar que aquestes infeccions només afecten els joves. Les dades mostren que hem d’adreçar els missatges de prevenció a persones de totes les edats”, ha conclòs.