Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Simulació de com serà la residència que es construirà a Encamp. | MoraBanc
El Periòdic d'Andorra
Gent gran

MoraBanc, promotor i accionista de la residència d’Encamp que entrarà en funcionament el 2028 amb 120 places

L'espai sociosanitari es construirà amb un format innovador de coinversió privada per donar resposta a una necessitat social del país

MoraBanc és el promotor de la nova residència sociosanitària que es construirà a Encamp, la qual comptarà amb 120 places i es preveu que entri en funcionament l’any 2028. Segons posen en relleu des de l’entitat bancària, la iniciativa “respon a una necessitat social del país, que necessita un augment de places per a gent gran davant el creixement d’aquest col·lectiu”. Així, la residència es construirà amb una inversió 100% privada, amb participació de MoraBanc, que, a més de promotor, n’és també accionista.

La llista d’espera per accedir a una residència de gent gran al país se situa encara entorn la vintena de persones

Llegir

Des de l’entitat reiteren que s’ha entrat la sol·licitud al Comú d’Encamp per poder activar el projecte i ja s’han iniciat contactes amb el Ministeri d’Afer Socials per tancar un conveni que permetrà oferir places convencionades i establir una col·laboració que reforci els recursos públics en matèria de salut i benestar. En l’àmbit assistencial, la gestió de la residència anirà a càrrec d’una societat andorrana, Residencial Parc de l’Ossa, la qual compta amb el lideratge d’un operador amb experiència al sector, gestor de tres residències a Girona.

Un projecte social que neix de la coinversió privada

El projecte de la futura residència es farà realitat gràcies a un format innovador de coinversió privada. El director d’Inversions de MoraBanc, Gerard Albà, ha destacat que el projecte és “molt il·lusionant perquè és una iniciativa financera que, alhora, aporta valor a Andorra en cobrir una necessitat evident”.

Comparteix
Notícies relacionades
La quarta edició de l’Andorra Taste s’inaugura amb el reconeixement oficial a Ferran Adrià per la seva trajectòria
L’INH impulsa un cicle de xerrades per explorar noves fórmules d’accés a l’oferta d’habitatge assequible actual
L’acusada per intentar matar l’exparella, l’octubre del 2024 a Encamp, haurà de complir quatre anys de presó ferma

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El comitè del SAAS portarà dilluns a assemblea el preacord del nou conveni col·lectiu tancat amb la direcció
  • Societat
Les consultes externes de Salut Mental i les de la Unitat de Conductes Addictives es traslladen al Ròdol a partir del dilluns
  • Gastronomia, Societat
Els bolets centren la taula rodona de l’Andorra Taste amb la veu de coneguts xefs i restauradors del Principat
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Albert Pla se suma una 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella que aposta per la diversitat i noves propostes
  • Cultura, Parròquies
L’Encamp Nit torna el 27 de setembre amb novetats com el futbol bombolla, el làser tag i una cambra cuirassada
  • Parròquies, Societat
Canillo rebaixa d’una quarentena a 17 els habitatges del projecte de Prats, tot i que incorpora una plaça i zones verdes
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu