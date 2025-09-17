MoraBanc, promotor i accionista de la residència d’Encamp que entrarà en funcionament el 2028 amb 120 places

MoraBanc és el promotor de la nova residència sociosanitària que es construirà a Encamp, la qual comptarà amb 120 places i es preveu que entri en funcionament l’any 2028. Segons posen en relleu des de l’entitat bancària, la iniciativa “respon a una necessitat social del país, que necessita un augment de places per a gent gran davant el creixement d’aquest col·lectiu”. Així, la residència es construirà amb una inversió 100% privada, amb participació de MoraBanc, que, a més de promotor, n’és també accionista.
Des de l’entitat reiteren que s’ha entrat la sol·licitud al Comú d’Encamp per poder activar el projecte i ja s’han iniciat contactes amb el Ministeri d’Afer Socials per tancar un conveni que permetrà oferir places convencionades i establir una col·laboració que reforci els recursos públics en matèria de salut i benestar. En l’àmbit assistencial, la gestió de la residència anirà a càrrec d’una societat andorrana, Residencial Parc de l’Ossa, la qual compta amb el lideratge d’un operador amb experiència al sector, gestor de tres residències a Girona.
Un projecte social que neix de la coinversió privada
El projecte de la futura residència es farà realitat gràcies a un format innovador de coinversió privada. El director d’Inversions de MoraBanc, Gerard Albà, ha destacat que el projecte és “molt il·lusionant perquè és una iniciativa financera que, alhora, aporta valor a Andorra en cobrir una necessitat evident”.