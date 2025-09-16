La llista d’espera per accedir a una residència de gent gran al país se situa encara entorn la vintena de persones

Els residents del Centre Sociosanitari El Cedre han celebrat aquest dimarts al migdia la festivitat de Meritxell amb una jornada que ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot; de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i de la ministra de Salut, Helena Mas, entre altres autoritats. L’acte s’ha iniciat amb la missa oficiada pel mossèn Ramon al santuari de Meritxell i ha continuat amb una trobada de celebració al centre, on els usuaris han compartit la jornada a la seva manera, segons ha destacat la ministra.
Espot ha obert l’acte amb un parlament en què ha volgut “testimoniar el suport i el reconeixement a totes les persones jubilades que han dedicat la seva vida al país, a bastir projectes de vida i a ajudar les seves famílie”. El mandatari governamental ha remarcat, així, la voluntat de “retornar-los l’esforç fet prestant atenció i serveis sociosanitaris, reconeixent la seva trajectòria vital i garantint que puguin viure aquests anys amb dignitat i acompanyament d’excel·lència”.
En aquest sentit, ha subratllat la tasca del personal del Cedre: “Responsables, infermers i tots els professionals són peces clau per al funcionament del centre. Fan una feina que no és gens fàcil”. A més, ha anunciat que l’Executiu es troba treballant per “diversificar els dispositius d’ajuda, amb pisos tutelats de la Fundació Laurus, més places de 24 hores als centres públics i privats del país i altres iniciatives que tindran conseqüències positives per als usuaris”.
En una línia semblant s’ha expressat, posteriorment, Marín, qui ha remarcat la importància de celebrar Meritxell amb els residents i ha avançat més detalls en matèria sociosanitària. “Del 2023, que teníem 232 places convencionades, hem passat a 270. Ha sigut un creixement important en tots els centres”, ha precisat. A més, ha recordat la inversió de cinc milions d’euros per a la Fundació Laurus, així com l’ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). “S’ha contractat més personal i una empresa privada, Vitalea, i actualment no hi ha llista d’espera. Fins i tot hem pogut ampliar hores de servei i recuperar prestacions d’acompanyament que s’havien reduït”, ha afirmat.
Pel que fa a nous equipaments, Marín ha destacat que “ja s’ha entrat el projecte al Comú d’Encamp per a la construcció de la nova residència sociosanitària, amb centre de dia als baixos. Estem parlant d’unes 130 places, de les quals entre el 45% i el 55% seran concertades”. La ministra ha insistit que es tracta “d’un projecte important que ha seguit tot el seu recorregut” i ha expressat la seva confiança que “en poc temps hi hagi la bona notícia de l’inici de les obres”. En aquest sentit, ha volgut posar en valor que el ministeri treballa perquè “les persones puguin viure el màxim de temps possible al seu entorn domiciliari”.
Sobre altres projectes, la titular d’Afers Socials ha explicat que amb el Comú d’Ordino s’han mantingut reunions, però encara sense concreció, i que s’està treballant amb la Creu Roja en la signatura del conveni per a l’ús de l’hotel Art de Jovany. Finalment, ha apuntat que la llista d’espera per a residències “no arriba a la vintena de persones, i només tres o quatre necessiten servei d’atenció domiciliària, que ja estem podent cobrir gràcies a la contractació recent”.