  • Riba Font va ser consellera general durant dos mandats, els anys 2005 i 2009. | Consell General
Adeu a una coneguda figura política

Mor l’exconsellera general Maria Pilar Riba: “Andorra i la seva gent sempre van estar al centre del seu compromís”

La missa funeral es realitzarà a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp, on familiars, amics i representants institucionals li retran homenatge

Andorra acomiadarà amb pesar l’exconsellera general Maria Pilar Riba Font, una figura política recordada sobretot per la seva proximitat amb la gent i per una manera d’entendre el servei públic molt vinculada al carrer i al contacte directe amb el poble. Fonts consultades han recordat “una dona que sempre parlava amb tothom” i que “no va perdre mai el vincle amb la realitat quotidiana de la gent d’Andorra”.

Tanmateix, la missa funeral se celebrarà aquest divendres a les 15.30 hores a l’Església de Santa Eulàlia d’Encamp, mentre que el tanatori romandrà obert al matí, a partir de les 10.00 hores, perquè amics, familiars i representants institucionals puguin retre-li un darrer homenatge. Andorra diu adéu a una dona que, segons coincideixen les fonts, “sempre ha estat interessada pel benestar de la gent” i que ha entès la política com un servei proper i compromès amb el país.

Treballava a peu de carrer, parlant amb el poble i escoltant el que pensava la gent

La seva trajectòria política va arribar en una etapa madura de la seva vida. Després de jubilar-se, va iniciar la seva faceta institucional havent desenvolupat tasques al món educatiu, en concret al Col·legi del Lycée Comte de Foix i, anteriorment, a la secretaria del Comú d’Encamp. Fonts properes han explicat que la vocació política “li venia de lluny” i que també li havia estat inculcada a casa, ja que el seu pare havia estat cònsol major d’Encamp, un referent que va marcar la seva manera d’entendre el compromís públic.

Riba Font va ser consellera general durant dos mandats, els anys 2005 i 2009, escollida en representació parroquial d’Encamp dins les llistes territorials. Des del Consell General, on va ser membre del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, va mantenir sempre una actitud de proximitat, parlant amb la gent i escoltant les seves inquietuds. “Treballava a peu de carrer”, han assegurat les fonts, que han remarcat que “la gent comptava per a ella” i que el diàleg amb el poble era una constant del seu dia a dia polític.

Entenia la política com un servei proper, basat en el diàleg constant amb la gent d’Andorra

Durant la seva etapa parlamentària, va assumir responsabilitats rellevants, com la vicepresidència de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, i va representar Andorra a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, tant com a membre titular com a substituta entre el 2008 i el 2011. En l’àmbit internacional, també va formar part del Grup Socialista de l’Assemblea Parlamentària, del qual va esdevenir membre entre el 2009 i el 2011 i vicepresidenta durant part del 2011. A més, va participar activament en comissions vinculades a la sanitat, els afers socials, la família, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la lluita contra la violència envers les dones, així com en l’àmbit de la cultura, la ciència i l’educació.

Les fonts també han destacat el seu vessant més humà i familiar. La seva trajectòria ha tingut continuïtat amb la seva filla, que va ser ministra de Turisme entre el 2019 i el 2021, durant el primer mandat de Xavier Espot. En els darrers temps, segons les mateixes fonts, la filla s’hauria estat cuidant de la seva mare durant una malaltia que Riba Font va viure de manera molt íntima i discreta. “Ho portava en un nucli molt personal i privat”, han afirmat, tot indicant que el tractament l’hauria dut a terme al Principat.

Mor l’exconsellera general Maria Pilar Riba Font

