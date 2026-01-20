Mor l’exconsellera general Maria Pilar Riba Font

Andorra acomiada amb pesar l’exconsellera general Maria Pilar Riba Font, traspassada recentment, segons han confirmat fonts properes a la família. La missa funeral se celebrarà aquest divendres a les 15.30 hores a l’Església Santa Eulàlia d’Encamp, mentre que el tanatori romandrà obert al matí, a partir de les 10.00 hores, perquè amics, familiars i representants institucionals puguin retre-li un darrer homenatge.
Maria Pilar Riba Font, nascuda el 10 de maig de 1944, va tenir una trajectòria política destacada al país, especialment vinculada a l’àmbit social i institucional. Va ser consellera general pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, escollida en representació parroquial el 25 d’abril del 2005, càrrec que va exercir fins al 2 de març del 2009.
Durant la seva etapa al Consell General, va ocupar responsabilitats rellevants, entre les quals la de vicepresidenta de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, i va formar part de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, on va representar Andorra tant com a membre titular com a substituta entre els anys 2008 i 2011.
En l’àmbit internacional, Riba Font va integrar el Grup Socialista de l’Assemblea Parlamentària, del qual en va ser membre entre el 2009 i el 2011 i vicepresidenta durant part del 2011. Així mateix, va participar activament en diverses comissions, com la de Sanitat, Afers Socials i Família, la de Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, i la Subcomissió sobre la Violència contra les Dones. També va actuar com a membre suplent de la Comissió de Cultura, Ciència i Educació.