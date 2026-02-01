Mor el conductor d’un vehicle espanyol en col·lidir frontalment amb un altre al terme municipal d’Artesa de Segre

Un accident de trànsit mortal s’ha registrat aquesta tarda al punt quilomètric 102 de la carretera C-14, al terme municipal d’Artesa de Segre (Noguera), en sentit Lleida. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’avís del sinistre s’ha rebut a les 18.28 hores, i en aquest podria estar implicat, segons apunta l’Altaveu, un vehicle andorrà ocupat pel conductor i un acompanyant.
En aquest sentit, i per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència de l’impacte, ha mort el conductor d’un dels vehicles implicats, el de matrícula espanyola. A més, dues persones han resultat ferides greus i dos menors han patit ferides de caràcter menys greu. Tots quatre han estat traslladats a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Arran de l’accident, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, 10 dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals han dut a terme tasques d’excarceració, i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. Pel que fa a l’afectació viària, la C-14 ha quedat tallada en tots dos sentits a l’altura d’Artesa de Segre i s’han habilitat desviaments per l’interior de la població.