Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un dels accessos a Artesa de Segre per la C-14. | Ajuntament d'Artesa de Segre
El Periòdic d'Andorra
Mobilitat

Mor el conductor d’un vehicle espanyol en col·lidir frontalment amb un altre al terme municipal d’Artesa de Segre

L’avís del sinistre, en el qual dues persones han resultat ferides greus i dos menors han patit ferides més lleus, s’ha rebut a les 18.28 hores

Un accident de trànsit mortal s’ha registrat aquesta tarda al punt quilomètric 102 de la carretera C-14, al terme municipal d’Artesa de Segre (Noguera), en sentit Lleida. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’avís del sinistre s’ha rebut a les 18.28 hores, i en aquest podria estar implicat, segons apunta l’Altaveu, un vehicle andorrà ocupat pel conductor i un acompanyant.

En aquest sentit, i per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència de l’impacte, ha mort el conductor d’un dels vehicles implicats, el de matrícula espanyola. A més, dues persones han resultat ferides greus i dos menors han patit ferides de caràcter menys greu. Tots quatre han estat traslladats a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Arran de l’accident, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, 10 dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals han dut a terme tasques d’excarceració, i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. Pel que fa a l’afectació viària, la C-14 ha quedat tallada en tots dos sentits a l’altura d’Artesa de Segre i s’han habilitat desviaments per l’interior de la població.

Comparteix
Notícies relacionades
El tall de la RN20 s’allarga sense previsió de reobertura “a curt termini” després de confirmar-se la fragilitat del vessant
Encamp manté “un seguiment constant” del tall i admet que “preocupa molt especialment el bloqueig viari”
Prop d’una setantena d’immobles per sota dels 400.000 euros es venen amb contractes de lloguer vigents actuals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’alcohol al volant manté el pes dels delictes contra la seguretat col·lectiva durant el 2025, amb 354 casos registrats
  • Societat
El festival Hibernation reforça el pes del talent local amb “un compromís sòlid i coherent amb l’escena emergent”
  • Societat
El Canillo Brilla es consolida en la seva segona edició rebent 24.000 visitants, en part gràcies al canvi d’ubicació
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament
  • Parròquies, Societat
González garanteix transparència amb una comissió davant els retrets d’Astrié pels sobrecostos de la plaça del Poble
  • Parròquies
El comú estudia dos terrenys a la Covanella i la Cortinada com a possibles ubicacions del centre sociosanitari
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu