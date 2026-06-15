Mor a l’hospital de la Seu el motorista ferit crític en la col·lisió entre una moto i un turisme a la carretera N-145

El motorista que va resultar ferit crític en l’accident de trànsit registrat aquest diumenge al vespre a l’N-145 ha mort finalment a l’hospital de la Seu d’Urgell, on havia estat traslladat després de la col·lisió amb un turisme.
El sinistre va tenir lloc cap a dos quarts de vuit del vespre al punt quilomètric 0,3 de la carretera N-145, molt a prop de la capital alturgellenca. Per causes que es continuen investigant, la motocicleta i un vehicle van col·lidir en una topada de gran violència.
Com a conseqüència de l’impacte, el conductor de la moto va patir ferides de caràcter molt greu i va ser evacuat en estat crític al centre hospitalari de la Seu d’Urgell, on posteriorment ha acabat perdent la vida.
L’accident va obligar a activar un ampli dispositiu d’emergència format per una patrulla dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van intervenir al lloc dels fets per atendre els afectats i garantir la seguretat de la via.
Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies exactes que van provocar el sinistre mortal.