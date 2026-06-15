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  • Una imatge de l'accident. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Accident mortal

Mor a l’hospital de la Seu el motorista ferit crític en la col·lisió entre una moto i un turisme a la carretera N-145

Els serveis d'emergència catalans el van traslladar d'urgència a l'Hospital de la Seu d'Urgell després de la violenta topada aquest diumenge

El motorista que va resultar ferit crític en l’accident de trànsit registrat aquest diumenge al vespre a l’N-145 ha mort finalment a l’hospital de la Seu d’Urgell, on havia estat traslladat després de la col·lisió amb un turisme.

El sinistre va tenir lloc cap a dos quarts de vuit del vespre al punt quilomètric 0,3 de la carretera N-145, molt a prop de la capital alturgellenca. Per causes que es continuen investigant, la motocicleta i un vehicle van col·lidir en una topada de gran violència.

Com a conseqüència de l’impacte, el conductor de la moto va patir ferides de caràcter molt greu i va ser evacuat en estat crític al centre hospitalari de la Seu d’Urgell, on posteriorment ha acabat perdent la vida.

L’accident va obligar a activar un ampli dispositiu d’emergència format per una patrulla dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van intervenir al lloc dels fets per atendre els afectats i garantir la seguretat de la via.

Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies exactes que van provocar el sinistre mortal.

Un accident entre un turisme i una motocicleta provoca retencions a la N-145 en direcció al Principat

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