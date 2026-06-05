Molné defensa una formació “més jurídica” per preparar els agents davant situacions cada cop més “complexes”

La petició d’absolució sol·licitada per la Fiscalia en el judici contra els dos agents de policia acusats de detenció il·legal i tracte degradant ha obert un debat intern sobre la formació que rep el cos policial. I és que, després que s’atribuís l’actuació dels processats a una interpretació errònia dels protocols vigents i a mancances formatives internes, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha admès que el cas evidencia la necessitat de reforçar els coneixements jurídics dels agents i adaptar millor la preparació a les situacions reals que es poden trobar.
«Som molt conscients que els agents de policia, els que van patrullant, són els que estan a primera línia i han de fer front a situacions molt complexes, a més amb una fracció de temps molt curta, amb situacions que posen en perill la salut de les altres persones i la integritat de persones i la d’ells mateixos», ha manifestat Molné, qui ha admès, però, que els fets jutjats sí que evidencien un marge de millora: «La formació s’ha d’incrementar i fer més precisa».
«La realitat supera la ficció […] Cal evitar que es trobin en una situació complicada i no sàpiguen com reaccionar» – Ester Molné
En aquest sentit, la titular d’Interior ha remarcat que la Policia sempre ha apostat per la formació de les noves promocions, tot i que «fets com aquest demostren que potser s’ha de fer una formació amb, per exemple, més exemples pràctics». Tanmateix, Molné sí que ha volgut tornar a defensar la importància de preparar els agents per a escenaris que sovint no encaixen amb els supòsits teòrics treballats durant l’etapa formativa: «La realitat supera la ficció […] Cal evitar que es trobin en una situació complicada i no sàpiguen com reaccionar».
Altrament, la ministra, fent al·lusió a les competències ministerials, ha insistit que la millora hauria d’afectar especialment l’àmbit jurídic. «Estic d’acord que s’ha de reforçar i s’ha de fer més precisa i més jurídica la formació que reben els agents de policia«, ha afirmat, tot afegint que l’objectiu és que els efectius estiguin «degudament protegits» a l’hora de desenvolupar una feina que ha qualificat de «molt important i de servei públic».