Models andorrans triomfen al certamen internacional de moda i bellesa a Múrcia amb diverses corones i bandes

L’agència andorrana Modelsy, dirigida per Yolanda Cid, ha aconseguit un gran èxit al Certamen Internacional de Moda i Bellesa celebrat a La Manga (Múrcia), una cita que reuneix participants d’entre 8 i 75 anys provinents de diversos països. Fins a una vintena de models representats per l’agència van competir en les diferents categories, assolint destacades posicions i diverses corones i bandes.
Entre els principals resultats, Elena Kantsebovska ha aconseguit la corona de guanyadora de bronze en la categoria Més de 45 anys, representant Toledo. Kevin Domi, en representació de l’Argentina, s’ha proclamat guanyador de la categoria World, mentre que Edgar Cid Franco, representant Andorra, ha obtingut el títol de primer finalista (primer cavaller). En la mateixa categoria, Nadia Mouriño, també d’Andorra, ha quedat segona finalista.
En la categoria internacional femenina, Erika Borra Viktorova, representant Dubai, ha aconseguit el títol de primera finalista World, i la jove Myroslava Kantsebovska, de Toledo, ha estat la primera finalista Junior en el seu segon any de participació. Segons ha confirmat Yolanda Cid, Miroslava ha passat a ser la guanyadora definitiva després que la vencedora inicial hagi renunciat a la seva corona per participar en un altre certamen. “El director del concurs ja té la seva banda i corona i ens ha confirmat que vindran a Andorra a principis de novembre per fer el lliurament oficial i una sessió de fotos amb els guanyadors”, ha explicat Cid.
L’entrenadora i directora de l’agència s’ha mostrat molt satisfeta amb els resultats obtinguts i amb l’alt nivell dels participants andorrans. “Estic molt orgullosa del treball que han fet tots. Era la primera vegada que portàvem un grup tan gran des d’Andorra i els resultats han estat excel·lents. Tant en categories nacionals com internacionals, hem aconseguit que el nom d’Andorra soni fort”, ha assegurat
Pel que fa a la preparació dels participants, Cid va destacar que el treball previ ha estat clau per als bons resultats. “L’Elena estava molt preparada, era el seu segon any i havia fet moltes masterclass. Tenia molt clar que podia guanyar i així ha estat. En Kevin i l’Edgar també ho van fer genial; el jurat va valorar molt la seva actitud i presència a la passarel·la. Són dos joves amb molt potencial”, ha subratllat.
En el cas de Nadia Mouriño, segona finalista representant Andorra, Cid va reconèixer que el resultat la va sorprendre positivament: “El jurat va valorar molt la seva simpatia i elegància a la passarel·la. Té un gran futur”.
Yolanda Cid també ha posat en valor el talent que hi ha a Andorra i la necessitat de donar més suport al sector del modelatge dins del país. “A Andorra hi ha moltíssima gent amb talent, però no es dona prou valor al món del modelatge. No hi ha cap altra agència que treballi de manera constant en aquest àmbit, i per això nosaltres portem els models andorrans a certàmens internacionals”, ha explicat
Segons Cid, molts joves han de desplaçar-se a Barcelona o Madrid per poder desenvolupar la seva carrera: “Si no els ajudem des d’aquí, han d’anar sols a buscar oportunitats fora. El nostre objectiu és que Andorra tingui presència en el món de la moda i la passarel·la, i aquests resultats demostren que el talent hi és”.
Aquest ha estat el primer any que Modelsy porta un grup tan nombrós a competir fora del país, i la seva directora ha assegurat que l’experiència ha estat “un èxit absolut”, afegint que “hem obert portes i hem demostrat que els models andorrans poden competir al mateix nivell que qualsevol altre país”.