  • La nova configuració de la rotonda de Prada Casadet, on l'Estació Nacional d'Autobusos. | Mobilitat
El Periòdic d'Andorra
Modificació del funcionament dels carrils

Mobilitat posarà en marxa aquest dimarts la prova pilot de les noves turborotondes al KM0 i a Prada Casadet

El nou sistema limitarà els girs del carril dret per millorar la fluïdes, amb l'objectiu de reduir accidents en dos punts amb elevada sinistralitat

El Departament de Mobilitat ha anunciat a través de les seves xarxes socials que a partir d’aquest dimarts 3 de març s’activarà la prova pilot de les noves turborotondes a la rotonda del quilòmetre zero i a la de Prada Casadet. Segons ha explicat el departament, l’objectiu d’aquest nou sistema és “ordenar millor els moviments dins de la rotonda, millorar la fluïdesa del trànsit i ajudar a disminuir topades i accidents”. En aquest sentit, es modificarà el funcionament dels carrils per reduir els conflictes de trajectòries i incrementar la seguretat viària.

Una de les principals novetats afecta el carril dret, el qual es reservarà en exclusiva per continuar en la mateixa direcció. Així mateix, no es permetrà el gir a l’esquerra des d’aquest carril. Les actuacions inclouran nova senyalització específica per advertir del canvi de configuració i reforçar la informació als conductors, a més d’incorporar-se panells lluminosos per indicar que es tracta de punts amb accidentalitat freqüent.

Des de Mobilitat s’ha fet una crida a la prudència davant la posada en funcionament del nou sistema. “Recomanem que circuleu amb precaució davant el nou sistema de funcionament d’aquestes rotondes”, han assenyalat. Cal recordar que les proves pilot tindran una durada mínima de diversos mesos per poder-ne avaluar l’efectivitat i, en funció dels resultats, el model es podria estendre a altres punts del país amb característiques similars.

