Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Render de la turborotonda de Prada Casadet. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Reforçar la pedagogia

Mobilitat activarà proves pilot de turborotondes a Prada Casadet i al quilòmetre zero per reduir els accidents

Les noves configuracions limitaran els girs del carril dret i incorporaran senyalització reforçada per disminuir accidents en dos punts crítics

La Taula Nacional de Mobilitat s’ha reunit aquest dijous amb la participació dels cònsols, de la policia, dels tècnics de Mobilitat, dels serveis comunals i del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha destacat que “fa dos anys que estem fent aquesta modalitat de taula i està funcionant molt bé”. La trobada ha servit per validar els temes corrents derivats de les taules tècniques i per abordar dos punts que l’ens governamental considera prioritaris: la implantació de turborotondes i l’avanç del transport segregat.

Pel que fa al primer punt, Forné ha anunciat que el Govern activarà proves pilot de turborotondes a la rotonda de Prada Casadet i a la del quilòmetre zero, dues zones on es registren accidents de manera recurrent. En aquest sentit, ha explicat que es modificarà el funcionament del carril dret, el qual passarà a permetre únicament els girs cap a la dreta i en direcció ascendent, eliminant la possibilitat de girar a l’esquerra. “Això ens permetrà un trànsit més fluït i més segur”, ha afirmat. Les proves aniran acompanyades d’una nova senyalització, incloent-hi panells lluminosos que advertiran que es tracta de punts d’accidentalitat freqüent.

Forné ha explicat que es modificarà el funcionament del carril dret, el qual passarà a permetre únicament els girs cap a la dreta i en direcció ascendent, eliminant la possibilitat de girar a l’esquerra

Forné ha remarcat igualment la necessitat de reforçar la pedagogia sobre l’ús correcte dels carrils dins les rotondes: “S’ha de fer pedagogia que el carril al mig de la rotonda no és per tirar cap a la dreta”, ha apuntat. Les actuacions, ha precisat, s’aplicaran “als dos sentits”, donada la complexitat d’entrades que presenten aquestes dues rotondes. Pel que fa a la durada de les proves, el secretari d’Estat ha detallat que “les proves pilot han de durar com a mínim mesos perquè siguin efectives, no podem fer-ho d’un mes per l’altre”.

El titular de Mobilitat confia que l’efecte serà positiu i que, si els resultats ho avalen, el model es podria estendre a altres punts del país amb tensions similars: “Jo penso que funcionaran i s’instal·laran al país”. Tanmateix, ha afegit que la reducció de la sinistralitat dependrà tant de la reorganització geomètrica com de la nova informació visual: “Fent la senyalització de la turborrotonda per un costat i els panells lluminosos de punts d’accidents, penso que hauria de reduir dràsticament els accidents”.

El secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
Una mesura necessària per avançar en seguretat viària
Els comuns tenen fins al febrer per validar el traçat del tramvia abans d’iniciar la tramitació del pla sectorial
Cau la proposta de Concòrdia sobre el consentiment sexual davant l’aposta de l’Executiu per reformar el Codi Penal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Forné defensa la convivència entre taxis i Uber i espera la decisió del sector sobre la centraleta única i l”app’ pròpia
  • Parròquies, Societat
La reforma del carrer de la Unió per habilitar tres carrils, pendent fins que Escaldes resolgui els darrers ajustos
  • Societat
El reglament de mercaderies sensibles obliga a comunicar cada mes les vendes de tabac a partir de les 600.000 unitats
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La reforma del carrer de la Unió per habilitar tres carrils, pendent fins que Escaldes resolgui els darrers ajustos
  • Parròquies, Política
El desviament de la Massana serà parcialment operatiu el 2026 i descongestionarà el gruix del trànsit
  • Parròquies, Societat
La 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut incorpora una experiència cinematogràfica en 7D com a novetat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu