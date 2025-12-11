Mobilitat activarà proves pilot de turborotondes a Prada Casadet i al quilòmetre zero per reduir els accidents

La Taula Nacional de Mobilitat s’ha reunit aquest dijous amb la participació dels cònsols, de la policia, dels tècnics de Mobilitat, dels serveis comunals i del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha destacat que “fa dos anys que estem fent aquesta modalitat de taula i està funcionant molt bé”. La trobada ha servit per validar els temes corrents derivats de les taules tècniques i per abordar dos punts que l’ens governamental considera prioritaris: la implantació de turborotondes i l’avanç del transport segregat.
Pel que fa al primer punt, Forné ha anunciat que el Govern activarà proves pilot de turborotondes a la rotonda de Prada Casadet i a la del quilòmetre zero, dues zones on es registren accidents de manera recurrent. En aquest sentit, ha explicat que es modificarà el funcionament del carril dret, el qual passarà a permetre únicament els girs cap a la dreta i en direcció ascendent, eliminant la possibilitat de girar a l’esquerra. “Això ens permetrà un trànsit més fluït i més segur”, ha afirmat. Les proves aniran acompanyades d’una nova senyalització, incloent-hi panells lluminosos que advertiran que es tracta de punts d’accidentalitat freqüent.
Forné ha remarcat igualment la necessitat de reforçar la pedagogia sobre l’ús correcte dels carrils dins les rotondes: “S’ha de fer pedagogia que el carril al mig de la rotonda no és per tirar cap a la dreta”, ha apuntat. Les actuacions, ha precisat, s’aplicaran “als dos sentits”, donada la complexitat d’entrades que presenten aquestes dues rotondes. Pel que fa a la durada de les proves, el secretari d’Estat ha detallat que “les proves pilot han de durar com a mínim mesos perquè siguin efectives, no podem fer-ho d’un mes per l’altre”.
El titular de Mobilitat confia que l’efecte serà positiu i que, si els resultats ho avalen, el model es podria estendre a altres punts del país amb tensions similars: “Jo penso que funcionaran i s’instal·laran al país”. Tanmateix, ha afegit que la reducció de la sinistralitat dependrà tant de la reorganització geomètrica com de la nova informació visual: “Fent la senyalització de la turborrotonda per un costat i els panells lluminosos de punts d’accidents, penso que hauria de reduir dràsticament els accidents”.