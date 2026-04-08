Mobilitat inicia obres al viaducte de l’hospital que obligaran a tallar el carrer dels Escalls durant sis mesos

El departament de Mobilitat informa de l’inici d’unes obres de millora del sistema de drenatge al viaducte situat sobre el centre hospitalari del país. Els treballs, que arrencaran el 13 d’abril, comportaran el tall del carrer dels Escalls, també conegut com el carrer de l’Hospital, durant un període aproximat de sis mesos.
Segons ha informat Mobilitat a través de les xarxes socials, durant aquest temps es garantirà en tot moment l’accés a peu a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb l’objectiu de minimitzar les afectacions dels usuaris del centre sanitari.
Pel que fa a la circulació, el tram del carrer dels Escalls que no quedi afectat per les obres quedarà restringit exclusivament a vehicles d’emergència i als veïns de la zona. Aquesta mateixa limitació s’aplicarà al carrer Sant Andreu en direcció a Escaldes-Engordany, on només podran circular serveis essencials i residents.
Per accedir al centre hospitalari es poden utilitzar les parades de bus pròximes o els aparcaments del Falgueró, de l’hospital, del Prat del Roure i d’Étang Salé.