Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Mpa de l'avís meteorològic per dilluns 8 de setembre. | Servei Meteorològic
El Periòdic d'Andorra
Avís groc per tempestes

Meteorologia alerta de ruixats i descàrregues elèctriques durant la tarda del Dia de Meritxell a Andorra

La pertorbació atlàntica provocarà pluges intermitents i núvols persistents, amb temperatures moderades i vent feble

El Servei Meteorològic ha activat per aquest dilluns 8 de setembre a la tarda un avís groc per tempestes. Segons ha informat el servei, el pas d’un front comportarà un canvi de temps: al matí encara hi haurà clarianes, però des de les primeres hores de la tarda s’esperen ruixats que podrien esdevenir tempestuosos i anar acompanyats d’activitat elèctrica.

La jornada de Meritxell estarà marcada per la persistència de la pertorbació a l’Atlàntic, que mantindrà l’alternança de clarianes i nuvolades. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat guanyarà protagonisme i, a primera hora de la tarda, es preveuen precipitacions de caràcter tempestuós. Tot i que al vespre la intensitat de les pluges disminuirà, es mantindran fins a la matinada següent.

Així doncs, segons han apuntat des del servei, el vent serà feble, de component sud-oest. Les temperatures mínimes previstes se situaran en 12 °C a Andorra la Vella, 8 °C a 1.500 metres i 7 °C al Pas de la Casa. Mentre que les màximes arribaran als 22 °C a la capital, 19 °C a 1.500 metres i 11 °C al Pas de la Casa.

De cara a dimarts 9 de setembre, el desplaçament de la pertorbació mantindrà les precipitacions fins a primeres hores del matí, moment en què s’obriran tímides clarianes. A la tarda es preveu el creixement de nuvolades, tot i que no deixaran pluges. El vent continuarà feble de component sud-oest. Les temperatures mínimes seran d’11 °C a Andorra la Vella, 8 °C a 1.500 metres i 4 °C al Pas de la Casa, mentre que les màximes quedaran en 20 °C, 18 °C i 8 °C respectivament.

Comparteix
Notícies relacionades
La Generalitat de Catalunya amplia l’idCAT Mòbil amb WhatsApp per catalans que resideixen a l’exterior
Pere Betriu remarca que rejovenir el parc automobilístic depèn de la compra de vehicles nous
Mònica Doria ha tancat la Copa del Món de caiac cross amb un onzè lloc a la classificació general

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El phishing es dispara un 285% a Andorra i posa en risc PIMES i autònoms de tots els sectors
  • Parròquies, Societat
Ordino i Auzat recuperen la trobada tradicional per reforçar revalorar senders al Parc Nacional
  • Parròquies, Societat
Encamp inicia les jornades teatralitzades amb noves visites guiades a Sant Romà i al conjunt històric de les Bons
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Ordino i Auzat recuperen la trobada tradicional per reforçar revalorar senders al Parc Nacional
  • Parròquies, Societat
Encamp inicia les jornades teatralitzades amb noves visites guiades a Sant Romà i al conjunt històric de les Bons
  • Parròquies, Societat
La Diada de la Mare de Déu de l’Oratori reuneix autoritats i veïns a l’aplec popular de les Bons
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu