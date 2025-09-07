Meteorologia alerta de ruixats i descàrregues elèctriques durant la tarda del Dia de Meritxell a Andorra

El Servei Meteorològic ha activat per aquest dilluns 8 de setembre a la tarda un avís groc per tempestes. Segons ha informat el servei, el pas d’un front comportarà un canvi de temps: al matí encara hi haurà clarianes, però des de les primeres hores de la tarda s’esperen ruixats que podrien esdevenir tempestuosos i anar acompanyats d’activitat elèctrica.
La jornada de Meritxell estarà marcada per la persistència de la pertorbació a l’Atlàntic, que mantindrà l’alternança de clarianes i nuvolades. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat guanyarà protagonisme i, a primera hora de la tarda, es preveuen precipitacions de caràcter tempestuós. Tot i que al vespre la intensitat de les pluges disminuirà, es mantindran fins a la matinada següent.
Així doncs, segons han apuntat des del servei, el vent serà feble, de component sud-oest. Les temperatures mínimes previstes se situaran en 12 °C a Andorra la Vella, 8 °C a 1.500 metres i 7 °C al Pas de la Casa. Mentre que les màximes arribaran als 22 °C a la capital, 19 °C a 1.500 metres i 11 °C al Pas de la Casa.
De cara a dimarts 9 de setembre, el desplaçament de la pertorbació mantindrà les precipitacions fins a primeres hores del matí, moment en què s’obriran tímides clarianes. A la tarda es preveu el creixement de nuvolades, tot i que no deixaran pluges. El vent continuarà feble de component sud-oest. Les temperatures mínimes seran d’11 °C a Andorra la Vella, 8 °C a 1.500 metres i 4 °C al Pas de la Casa, mentre que les màximes quedaran en 20 °C, 18 °C i 8 °C respectivament.