Més d’un centenar de treballadors d’Encamp traslladen al comú demandes de millores salarials i més conciliació

La situació laboral al Comú d’Encamp ha tornat a centrar part del debat polític després que més d’un centenar de treballadors hagin signat una carta adreçada als cònsols i al departament de Recursos Humans per demanar millores en diferents àmbits relacionats amb les seves condicions laborals. La qüestió ha aflorat durant la sessió de consell de comú arran d’un punt de l’ordre del dia relacionat amb la contractació d’una persona en qualitat de relació especial per desenvolupar projectes estratègics d’organització interna.
La consellera de la minoria Marta Pujol ha explicat que el seu grup va decidir formular preguntes sobre aquesta qüestió després de tenir coneixement de l’existència de la carta, signada per un nombre important de treballadors, «més d’un centenar». Segons ha indicat, entre les demandes traslladades hi figuren millores salarials, canvis en l’organització dels horaris i mesures orientades a afavorir una millor conciliació laboral i familiar.
Pujol ha expressat la seva preocupació per la situació interna del personal i ha defensat «la necessitat d’avançar en diferents reformes per millorar el clima laboral» i afavorir la retenció de talent dins de l’administració comunal. A més, ha recordat que el grup ja havia plantejat aquesta qüestió mesos enrere i ha celebrat que actualment s’estigui treballant en diversos reglaments relacionats amb la carrera professional, la jornada laboral, els sistemes de compensació o el teletreball.
«Que els cònsols rebem cartes dels treballadors ha estat la manera habitual on els treballadors han estat demanant informació o millores» – Laura Mas
Davant les inquietuds expressades per la minoria, la cònsol major, Laura Mas, ha volgut desvincular la carta de qualsevol interpretació relacionada amb un hipotètic mal ambient laboral. «Que els cònsols rebem cartes dels treballadors ha estat la manera habitual on els treballadors han estat demanant informació o millores», ha afirmat la mandatària comunal, qui ha explicat que, fins a la creació de la comissió de personal, aquesta era la via habitual de comunicació.
Així, ha recordat que altres reivindicacions formulades en mandats anteriors, com la jornada intensiva durant els períodes de vacances escolars, també es van tramitar d’aquesta manera i van acabar sent aplicades. Mas ha remarcat igualment que la carta va ser traslladada a la mateixa comissió de personal perquè sigui aquest òrgan qui canalitzi les demandes dels treballadors. «Que hàgim rebut una carta no posa de manifest que hi hagi un mal ambient laboral», ha insistit, tot afegint que la resposta del comú també s’ha formalitzat per escrit i s’ha fet arribar a tots els signants.
El comú preveu introduir diferents modalitats de jornada per afavorir la conciliació i equiparar el còmput anual d’hores
Pel que fa a les mesures en preparació, el cònsol menor, Xavier Fernández, ha detallat que el comú està treballant en diversos reglaments destinats a millorar les condicions laborals de la plantilla. Entre aquests destaquen la regulació del treball no presencial, la definició de la carrera professional i una revisió integral de la jornada laboral. Precisament, en aquest darrer àmbit, Fernández ha avançat que el reglament que es vol presentar al setembre incorporarà diferents modalitats horàries per als treballadors comunals. Segons ha explicat, la proposta permetrà disposar de fórmules més flexibles i situarà la jornada mitjana en 37,5 hores setmanals.
La possibilitat d’avançar cap a models més flexibles ha estat també una de les reivindicacions defensades per la minoria. Pujol ha assegurat que una jornada de 35 o 37,5 hores setmanals pot resultar més eficient i beneficiosa tant per als treballadors com per a l’organització. Al seu entendre, la conciliació laboral i familiar s’ha convertit en un element clau per retenir professionals i afavorir un millor entorn de treball.
Un altre dels aspectes que el comú vol actualitzar és el reglament de sistemes de compensació. Fernández ha explicat que la normativa vigent conté conceptes que han quedat desfasats i que la nova regulació incorporarà criteris adaptats a la realitat actual. Entre les novetats previstes hi haurà la revisió de dietes i compensacions vinculades a determinats horaris especials, especialment els treballadors que realitzen jornades de 12 hores.
Una nova figura per impulsar la transformació interna
Finalment, el Consell de Comú també ha estat informat del nomenament d’Aroa Gauchia com a gestora de projectes estratègics per al desenvolupament organitzacional en l’àmbit dels recursos humans, una incorporació que es farà sota la fórmula de relació especial. Segons ha explicat Fernàndez, l’objectiu és reforçar la vessant més estratègica de la gestió de personal, ja que les tasques operatives del dia a dia sovint dificulten el desenvolupament de projectes de llarg recorregut. Entre les prioritats que assumirà la nova responsable hi ha l’elaboració d’un pla de formació adaptat a les necessitats dels treballadors, la definició d’un reglament de carrera professional que faciliti l’evolució interna del personal i la revisió del reglament de permisos administratius.