La solidaritat també travessa fronteres

Quan es declara un incendi, les fronteres passen a un segon pla. En aquest sentit, el foc no distingeix territoris, i la resposta, evidentment, tampoc hauria de fer-ho. La col·laboració dels Bombers d’Andorra amb els de la Generalitat de Catalunya en l’extinció de l’incendi d’Os de Civís, sumada al desplegament recent de la Creu Roja Andorrana a la Gironda, recorda que la cooperació és una de les millors eines davant les emergències. I és que per a un país petit, contribuir amb recursos i professionals quan els veïns ho necessiten és també una manera de reforçar la seva pròpia seguretat. Avui és el Principat qui dona un cop de mà, però demà podria ser qui el necessiti. Aquesta xarxa de confiança i ajuda mútua és la que permet afrontar riscos que cada vegada seran més freqüents en un context marcat pel canvi climàtic. Perquè la solidaritat no és només un gest, és una inversió en un futur compartit.