  • L'estat actual del trànsit a la sortida del riu runer. | Servei de Mobilitat.
El Periòdic d'Andorra
Afectacions al trànsit

Més de dos quilòmetres de retencions a la frontera hispanoandorrana per sortir del Principat el dia de Sant Esteve

El Servei de Mobilitat informa de trànsit dens a la CG-1 en sentit sud, amb cues a la frontera hispanoandorrana durant bona part de la tarda

La sortida del Principat per la frontera del Riu Runer ha tornat a registrar retencions en sentit sud en aquesta jornada festiva amb motiu de la celebració de Sant Esteve. Segons ha informat el Servei de Mobilitat, les cues s’han començat a formar cap a les 18.30 hores, moment en què la CG-1 ha passat a presentar trànsit dens en el tram de sortida del país.

Les afectacions al trànsit no s’han limitat a la tarda. Al llarg del matí, la CG-1 ja havia registrat problemes de fluïdesa a l’altura del centre de Sant Julià de Lòria, en sentit nord, segons la informació facilitada pel Servei de Mobilitat.

Més tard, a aquesta acumulació de vehicles s’hi han afegit afectacions puntuals a la CG-2, tant a l’entrada d’Encamp com a l’accés a Canillo, també en sentit sud. En aquests punts, però, les incidències s’han resolt amb relativa rapidesa.

D’altra banda, una de les incidències que es mantenen a la xarxa viària del país és la presència de neu al Port d’Envalira, on s’ha activat la fase groga. Aquesta situació obliga a circular amb pneumàtics especials o equipaments adequats i estableix una velocitat màxima de 60 quilòmetres per hora.

