Més de 800 persones omplen l’església de Sant Esteve per acomiadar l’empresària Jacqueline Pradère

Més de 800 persones s’han congregat aquest dimecres a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella per donar l’últim adéu a Jacqueline Pradère. La cerimònia ha reunit familiars, amics i representants del teixit social i econòmic del país, que han volgut homenatjar la seva trajectòria i compromís amb Andorra.
Pradère, presidenta honorària del Grup Pyrénées i fundadora de la Fundació que porta el seu nom, va morir el passat 3 de novembre als 99 anys. Nascuda el 1926, va ser una de les figures clau en la transformació del comerç modern al Principat. Juntament amb el seu marit, Georges Pérez, i el seu cunyat, Antoine Pérez, va impulsar el desenvolupament del Grup Pyrénées, amb una gestió orientada al servei, la innovació i l’atenció a les persones.
El llegat de Jacqueline Pradère perdura en la seva obra social i en l’empremta que va deixar al teixit empresarial andorrà
El seu esperit solidari es va reflectir en la creació de la Fundació Jacqueline Pradère l’any 2009, continuadora de la Comissió Social del Grup, fundada el 1998. L’entitat dona suport als empleats del grup davant situacions de vulnerabilitat i col·labora amb institucions i associacions andorranes que treballen en l’àmbit social i sanitari.
Des de la seva presentació pública el 2010, coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Càncer de Mama, la fundació ha participat en iniciatives com la ‘Caminada contra el Càncer’, organitzada amb Assandca, i altres projectes d’ajuda solidària.