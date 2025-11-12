Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La cerimònia ha reunit familiars, amics i representants del teixit social i econòmic del país. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Comiat multitudinari a Andorra la Vella

Més de 800 persones omplen l’església de Sant Esteve per acomiadar l’empresària Jacqueline Pradère

La presidenta honorària del Grup Pyrénées i fundadora de la seva Fundació va morir el 3 de novembre als 99 anys deixant un llegat solidari

Més de 800 persones s’han congregat aquest dimecres a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella per donar l’últim adéu a Jacqueline Pradère. La cerimònia ha reunit familiars, amics i representants del teixit social i econòmic del país, que han volgut homenatjar la seva trajectòria i compromís amb Andorra.

Pradère, presidenta honorària del Grup Pyrénées i fundadora de la Fundació que porta el seu nom, va morir el passat 3 de novembre als 99 anys. Nascuda el 1926, va ser una de les figures clau en la transformació del comerç modern al Principat. Juntament amb el seu marit, Georges Pérez, i el seu cunyat, Antoine Pérez, va impulsar el desenvolupament del Grup Pyrénées, amb una gestió orientada al servei, la innovació i l’atenció a les persones.

El llegat de Jacqueline Pradère perdura en la seva obra social i en l’empremta que va deixar al teixit empresarial andorrà

El seu esperit solidari es va reflectir en la creació de la Fundació Jacqueline Pradère l’any 2009, continuadora de la Comissió Social del Grup, fundada el 1998. L’entitat dona suport als empleats del grup davant situacions de vulnerabilitat i col·labora amb institucions i associacions andorranes que treballen en l’àmbit social i sanitari.

Des de la seva presentació pública el 2010, coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Càncer de Mama, la fundació ha participat en iniciatives com la ‘Caminada contra el Càncer’, organitzada amb Assandca, i altres projectes d’ajuda solidària.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
El Cos de Duana tindrà 15 nous agents, cinc dels quals reforçaran el pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa
Riba admet que Andorra acceptaria un Acord mixt si “no hi ha alternativa” per assolir el consens amb la Unió Europea
Jordi Cinca alerta que la solidesa del sistema del FRJ perilla a llarg termini sense reformes estructurals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els sol·licitants de residències passives també hauran d’acreditar no haver superat els 90 dies a l’espai Schengen
  • Societat
FEDA completa el desmuntatge de la línia d’alta tensió Encamp-Grau Roig després d’un any de treballs
  • Societat
El documental Andorra Cycling Masters s’estrena mundialment a DAZN i Movistar+ amb presència en 120 països
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Més de 800 persones omplen l’església de Sant Esteve per acomiadar l’empresària Jacqueline Pradère
  • Economia, Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella corregeix el model de baixes mèdiques després de l’observació del Tribunal de Comptes
  • Cultura, Parròquies
El ‘Cercle Màgic’ porta el Nadal a tots els pobles d’Ordino amb diverses propostes que volen unir patrimoni i tradició
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu