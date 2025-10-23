Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Balanç de visitants

Més de 800.000 persones visiten el país durant el setembre, de les quals més de la meitat han estat excursionistes

Els visitants francesos i d'altres nacionalitats baixen un 4,7% i un 17% respectivament, mentre que els espanyols pugen un 5% respecte al 2024

Al llarg del mes de setembre han entrat al país un total de 801.066 visitants, dels quals 413.597 són excursionistes (51,6%), mentre que 387.469 són turistes (48,4%). Respecte al setembre de l’any passat, tal com publica el departament d’Estadística, el nombre de visitants presenta un lleuger increment del 0,5%. El nombre de turistes presenta una variació positiva de l’11%, mentre que el nombre d’excursionistes presenta una variació negativa del 7,7%. Per país de residència, els visitants francesos i d’altres nacionalitats presenten variacions negatives del 6,3% i del 27,5%, respectivament. Per contra, els visitants espanyols creixen un 19,1%.

Del total de 801.066 visitants, 413.597 són excursionistes mentre que 387.469 són turistes

En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten una variació negativa del 2,3% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El nombre de turistes creix un 5,9% i el nombre d’excursionistes decau un 8,5%. En aquest cas, per país de residència, els visitants francesos i d’altres nacionalitats baixen un 4,7% i un 17% respectivament, mentre que els espanyols pugen un 5%. L’acumulat des de principi d’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un 1,1% inferior en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.

