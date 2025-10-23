Més de 800.000 persones visiten el país durant el setembre, de les quals més de la meitat han estat excursionistes

Al llarg del mes de setembre han entrat al país un total de 801.066 visitants, dels quals 413.597 són excursionistes (51,6%), mentre que 387.469 són turistes (48,4%). Respecte al setembre de l’any passat, tal com publica el departament d’Estadística, el nombre de visitants presenta un lleuger increment del 0,5%. El nombre de turistes presenta una variació positiva de l’11%, mentre que el nombre d’excursionistes presenta una variació negativa del 7,7%. Per país de residència, els visitants francesos i d’altres nacionalitats presenten variacions negatives del 6,3% i del 27,5%, respectivament. Per contra, els visitants espanyols creixen un 19,1%.
En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten una variació negativa del 2,3% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El nombre de turistes creix un 5,9% i el nombre d’excursionistes decau un 8,5%. En aquest cas, per país de residència, els visitants francesos i d’altres nacionalitats baixen un 4,7% i un 17% respectivament, mentre que els espanyols pugen un 5%. L’acumulat des de principi d’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un 1,1% inferior en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.