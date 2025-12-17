Més de 3,8 milions d’euros completen l’adjudicació dels darrers trams de la desviació Massana–Ordino fins al 2027

Una inversió de 3.833.456,02 euros permet avançar en la construcció de la desviació de la Massana–Ordino amb l’adjudicació dels darrers trams pendents del projecte. El Consell de Ministres ha validat aquesta actuació amb l’objectiu de completar el nou eix viari amb l’horitzó situat al 2027.
L’import correspon als sectors 1 i 2 del tram 5, amb una longitud total de 240 metres, que discorren entre la rotonda d’enllaç amb la carretera general 3 i el pont de Bombers. Els treballs s’han adjudicat a la UTE desviació Massana tram 5, integrada per les empreses Pidasa i Progec, amb una participació del 50% cadascuna.
Paral·lelament, les obres continuen avançant en altres punts del traçat. S’està enllestint el tram 2, que connecta el revolt de la CG-3 amb la Serra de l’Honor, amb una longitud de 610 metres. Alhora, es construeix el tram 3, que preveu el creuament del riu Valira del Nord i uneix aquest sector amb la zona de les Palanques al llarg de 500 metres.
Aquest tram permetrà l’accés al centre de la Massana mitjançant diversos ramals que conduiran fins a l’entorn de l’edifici del Comú. A més, també s’estan executant els treballs del tram 5.3, que cobreix un recorregut de 240 metres entre el pont de Bombers i el pont de les Palanques, sota la Farga Rossell.
El mur de la CG-4 entre Pal i Xixerella entra en obres
En paral·lel a aquestes actuacions, el Govern ha adjudicat els treballs d’arranjament del mur de sosteniment de la carretera general 4, al punt quilomètric 4 entre Pal i Xixerella. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Treballs Públics La Coma per un import de 247.775,80 euros, amb una durada prevista d’un mes i mig sobre un tram de 140 metres. La intervenció inclourà la refecció del mur i la instal·lació d’una nova barrera de seguretat de fusta i metall.