Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’import correspon als sectors 1 i 2 del tram 5, amb una longitud total de 240 metres. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Inversió en infraestructura

Més de 3,8 milions d’euros completen l’adjudicació dels darrers trams de la desviació Massana–Ordino fins al 2027

Les adjudicacions consoliden l’execució del traçat entre la CG-3, la Serra de l’Honor i el nucli urbà massanenc segons el calendari previst oficial

Una inversió de 3.833.456,02 euros permet avançar en la construcció de la desviació de la Massana–Ordino amb l’adjudicació dels darrers trams pendents del projecte. El Consell de Ministres ha validat aquesta actuació amb l’objectiu de completar el nou eix viari amb l’horitzó situat al 2027.

L’import correspon als sectors 1 i 2 del tram 5, amb una longitud total de 240 metres, que discorren entre la rotonda d’enllaç amb la carretera general 3 i el pont de Bombers. Els treballs s’han adjudicat a la UTE desviació Massana tram 5, integrada per les empreses Pidasa i Progec, amb una participació del 50% cadascuna.

Paral·lelament, les obres continuen avançant en altres punts del traçat. S’està enllestint el tram 2, que connecta el revolt de la CG-3 amb la Serra de l’Honor, amb una longitud de 610 metres. Alhora, es construeix el tram 3, que preveu el creuament del riu Valira del Nord i uneix aquest sector amb la zona de les Palanques al llarg de 500 metres.

Aquest tram permetrà l’accés al centre de la Massana mitjançant diversos ramals que conduiran fins a l’entorn de l’edifici del Comú. A més, també s’estan executant els treballs del tram 5.3, que cobreix un recorregut de 240 metres entre el pont de Bombers i el pont de les Palanques, sota la Farga Rossell.

El mur de la CG-4 entre Pal i Xixerella entra en obres

En paral·lel a aquestes actuacions, el Govern ha adjudicat els treballs d’arranjament del mur de sosteniment de la carretera general 4, al punt quilomètric 4 entre Pal i Xixerella. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Treballs Públics La Coma per un import de 247.775,80 euros, amb una durada prevista d’un mes i mig sobre un tram de 140 metres. La intervenció inclourà la refecció del mur i la instal·lació d’una nova barrera de seguretat de fusta i metall.

Comparteix
Notícies relacionades
Quan la violència sexual exigeix i protecció de les víctimes
L’Executiu planteja la creació d’un grup fix policial al Pas de la Casa i nomena nou nous agents en període de formació
La recompra anticipada de bons redueix el deute públic i genera un estalvi global de 3,2 milions d’euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El consell de la CASS aprova mesures per agilitzar la gestió dels fulls grocs amb canals digitals
  • Societat
La USdA expressa un desacord “absolut i frontal” amb la descongelació dels lloguers anunciada pel Govern
  • Cultura, Societat
El Govern adjudica per prop de 192.000 euros les obres d’adequació de l’edifici Rosaleda per a l’Arxiu Nacional
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Andorra la Vella suspèn temporalment noves autoritzacions de rètols i pantalles lluminoses a l’espai públic
  • Parròquies, Societat
Els mandataris comunals volen regular la reunió de cònsols per reforçar la veu comunal en l’àmbit legislatiu
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella crea una borsa de treball d’interins per reforçar els serveis essencials a la parròquia
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu