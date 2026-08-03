Andorra la Vella estudia aprofitar la carpa del Cirque du Soleil per organitzar un nou esdeveniment el 2027

El Comú d’Andorra la Vella valora la possibilitat d’utilitzar la carpa del Cirque du Soleil per acollir alguna activitat l’any vinent, una vegada s’ha confirmat que l’espectacle de la companyia canadenca no coincidirà amb la Festa Major de la capital. El Cirque du Soleil tornarà al país el 2027, però la novetat és que la seva estada no coincidirà amb les dates de la Festa Major.
«Pel que ha dit el ministre, el Cirque du Soleil encara vindrà l’any que ve. Crec que ja tenen contracte, però sí que és veritat que hem vist que no coincidirà amb la Festa Major d’Andorra la Vella», ha assenyalat el cònsol major de la capital, Sergi González. Aquesta circumstància obre la porta a donar un nou ús a la carpa instal·lada a la capital.
González no descarta organitzar un gran concert, però assenyala que encara no hi ha cap decisió presa
El mandatari ha indicat que des del Departament de Cultura i la cònsol menor, Olalla Losada, ja estan analitzant possibles opcions per aprofitar l’espai, com ja es va fer en anys anteriors. «Primer hem de veure disponibilitats, i si veiem que no coincideix amb la Festa Major, llavors es valorarà. També es valoraran els costos i què es pot fer», ha explicat.
Preguntat sobre la possibilitat d’organitzar un gran concert, González no ho ha descartat, però ha remarcat que encara no hi ha cap decisió presa. «Podria ser. No ho sabem encara», ha esmentat quan se li ha preguntat per un gran concert, informa l’ANA.