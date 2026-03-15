Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Dissabte a la tarda, va ser el torn dels Castellers d’Andorra. | Sergi Pérez / Consell General
El Periòdic d'Andorra
Jornades de portes obertes del Consell General

Més de 2.200 persones participen als actes populars per commemorar el 33è aniversari de la Constitució

En general, els ciutadans i ciutadanes, han valorat molt positivament la reforma de Casa de la Vall, la qual encara no havien vist tot i la seva gratuïtat

Les jornades de portes obertes del Consell General i la Casa de la Vall i els actes populars organitzats pel Parlament per commemorar el 33è aniversari de la Constitució apleguen amés de 2.200 persones entre divendres tarda i el matí i migdia de diumenge.

En concret, les visites als edificis parlamentaris s’han repartit entre les 1.202 persones de Casa de la Vall i 1.030 de la nova seu del Consell General. El dia de més afluència ha estat dissabte a la tarda amb 1.376 visitants entre ambdós edificis.

En general, els ciutadans i ciutadanes (majoritàriament residents al país) han valorat molt positivament la reforma de Casa de la Vall. Tot i que la visita al monument ha estat gratuïta des de la seva reinauguració, una gran majoria han indicat que encara no l’havien visitat amb el nou aspecte.

També han tingut molt èxit les visites guiades organitzades per Museus d’Andorra que han permès recórrer tant la Casa de la Vall com la nova seu alhora que s’explicava la història parlamentària del país, la rellevància del Consell General i els detalls més destacats d’ambdós edificis.

Aquest diumenge, la ballada de sardanes amb la Cobla La Moreneta i l’actuació de la Grossband s’han traslladat al vestíbul del Consell General | Sergi Pérez / Consell General

Els actes oberts a la ciutadania van començar divendres a la tarda amb els tallers infantils amb una gran afluència de nens i nenes que van poder fer manualitats, pintar-se la cara amb els colors de la bandera d’Andorra, decorar gorres i berenar coca i xocolata. Dissabte a la tarda, va ser el torn dels Castellers d’Andorra que acompanyats dels Castellers de Mediona van fer diversos castells i pilars a la plaça del Consell General.

Finalment, aquest diumenge al matí, la ballada de sardanes amb la Cobla La Moreneta i l’actuació de la Grossband s’han traslladat al vestíbul del Consell General a causa de les baixes temperatures i l’avís taronja per vent activat pel Servei Meteorològic d’Andorra.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu