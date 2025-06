Tot a punt per a un dels esdeveniments institucionals més rellevants

Més de 1.500 persones assistiran al jurament del nou copríncep episcopal Josep Lluís Serrano

Ensenyat confirma que l’exbisbe Joan-Enric Vives no serà present a la cerimònia institucional del 27 de juny

El pròxim 27 de juny, Andorra viurà un dels esdeveniments institucionals més rellevants de l’any amb el jurament del nou copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano Pentinat, que tindrà lloc a la Casa de la Vall. L’acte, organitzat amb gran detall, preveu reunir prop de 1.500 persones, segons ha informat aquest matí el síndic general, Carles Ensenyat, en roda de premsa.

L’assistència estarà distribuïda en diversos punts estratègics del centre històric d’Andorra la Vella. La zona habilitada per al públic a la Casa de la Vall podrà acollir unes 500 persones, i al recorregut oficial –que el copríncep farà a peu pel carrer de la Vall fins a l’església de Sant Esteve– s’hi preveuen 500 persones més. Finalment, la plaça de l’església tindrà un aforament estimat també per a 500 persones. A aquestes xifres s’hi sumaran entre 700 i 1.000 estudiants dels tres sistemes educatius del país, que podran seguir l’acte des de punts habilitats.

Ensenyat ha subratllat que “es tracta d’una jornada solemne i històrica”, i que tot el protocol s’ha dissenyat perquè la ciutadania pugui participar-hi activament. També ha confirmat que l’exbisbe Joan-Enric Vives no assistirà a la cerimònia.

L’acte començarà a les 10.50 hores, amb l’arribada del copríncep episcopal a la plaça Príncep Benlloch, des d’on iniciarà el recorregut a peu pel carrer de la Vall fins arribar a la Casa de la Vall. A les 12.00 h s’iniciarà la sessió solemne de jurament, i a les 12.30 h, el cos de Policia retrà honors a la bandera mentre l’ONCA interpretarà l’himne nacional. A les 13.00 h, el copríncep i el cap de Govern continuaran a peu fins a l’església de Sant Esteve.

Per facilitar el seguiment públic, la plaça del Consell General comptarà amb una zona de públic amb pantalles gegants, i l’accés s’hi tancarà a les 11.45 hores “per motius de seguretat”. També es podrà seguir en directe des de la sala Consòrcia del Centre de Congressos, on s’han habilitat 200 cadires, així com a través de canals oficials.

Pel que fa als serveis, s’han obert dos punts amb banys públics per a l’ocasió: l’Hostal Calones i el Centre de Congressos. Tot i la rellevància institucional de la jornada, el Govern ha decidit no declarar-la festiva, al·legant criteris d’operativitat. “Govern ha volgut garantir el funcionament normal del país sense impedir que la ciutadania pugui gaudir de l’acte”, ha remarcat Ensenyat.