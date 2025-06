Relleu generacional per a l'Església i Andorra

Canvi d’era al Coprincipat amb l’inici del Bisbat urgellenc de Serrano Pentinat i amb l’emotiu adéu al retirat Joan-Enric Vives

Després de 24 anys encapçalant la diòcesi d'Urgell i amb 30 al cos clerical, Vives dona el seu discurs final realçant la confiança del poble i el seu amor cristià

El moment ha arribat; ja és oficial. Des d’avui mateix, el que havia sigut nomenat aquest passat setembre com a bisbe coadjutor d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en nom de l’arquebisbe Joan-Enric Vives, ha esdevingut nou Copríncep del Principat amb la seva pujada al poder a la diòcesi urgellenca. És un moment històric aquest 14 de juny. “Gràcies senyor Vives, ha estat un exemple de compromís i de bon pastor en una diòcesi tan gran i complexa com la que ha format part. Li agraïm aquest clima de comprensió que sempre ha proferit i aportant llum en la foscor. Al senyor Pentinat, li desitgem un camí ple de pau i encerts i amb l’absolut convenciment que estarà sempre acompanyat durant el seu bisbat. L’arquebisbe deixa una petjada inesborrable”.

Aquestes han estat les paraules d’agraïment que ha tingut el cos clerical d’una Catedral de Santa Maria d’Urgell que ha viscut avui un moment per la memòria i que sabíem que tindria lloc des del nomenament, fa gairebé 9 mesos, de Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor fins al dia d’avui amb el pas al costat definitiu de Vives.

“Moltes gràcies a totes les autoritats presents; al senyor Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, així com a l’alcade Joan Barrera i a la ministra andorrana Trini Marín i al rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, per la seva presència avui. Ha arribat l’hora de deixar aquesta etapa tan completa al capdavant del Bisbat d’Urgell que m’ha ensenyat més que qualsevol llibre i encetar la jubilació. Us dono a totes i tots les gràcies per haver-me fet creure sempre en mi; he intentat preparar els nostres camins, tant en la salut, com en les penes i en la vida activa. Prometo que continuaré cultivant les muntanyes del Bisbat més gran de tota Catalunya i les d’un Principat que em va enamorar des del primer dia”, ha proferit Vives durant el seu discurs de comiat amb una clara emoció continguda.

Moment de l’arribada de Vives i Serrano Pentinat a la Catedral de Santa Maria d’Urgell aquest dissabte al migdia per a dur a terme la misa amb el relleu de càrrec. | El Periòdic / P.M.

Altrament, el ja antic arquebisbe ha fet entendre als presents, un centenar aproximadament, que ha hagut de dur a terme “decisions difícils” durant la seva trajectòria com a pastor, però que, malgrat això, “heu cregut en mi i m’heu acceptat sempre per l’amor que mai he deixat de sentir envers l’Església i les terres d’Andorra“. També ha tingut, lògicament, paraules d’estima i confiança envers la figura de Serrano, fent-li saber al públic que l’ha d’acollir “amb el mateix bon tracte que heu fet amb mi i amb tots els altres bisbes que m’han precedit”, afegint “sota la mirada de la Verge Maria perquè la casa de Déu ens porti sempre amb Crist i cap a una vida de pau i tranquil·litat”. Un “moltes gràcies” han estat les darreres paraules del ja històric i inoblidable bisbat i Coprincipat de Vives.

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, al costat de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i compartint fila amb la ministra d’Afers Socials del Principat, Trini Marín, i altres autoritats. | El Periòdic / P.M.

Finalment, i per la seva banda, el designat avui Bisbe d’Urgell ha proferit també un missatge a l’alçada que ha començat recordant que aquest dissabte de mitjan juny “ens ha reunit com a poble per acomiadar amb la Verge Maria un bisbat tan gran com el que ha deixat enrere Vives: d’un treball infatigable i segant i collint durant els seus 24 anys una llavor en la diòcesi d’aquesta terra”. Serrano ha ponderat també que “únicament a través de la unió és com generem vida” i perquè cada persona pugui créixer, tant homes com dones, “s’ha de donar servei al poble perquè la comunió entre veïns és el que ens fa lliures”, un signe de fidelitat a l’Evangeli.

El primer discurs del nou copríncep d’Andorra ha concentrat forts aplaudiments per remarcar i concentrar tres idees principals: que les guerres deixen sempre morts innecessaris, que la societat necessita testimonis reals i justos, i que s’ha de gaudir de les nostres famílies perquè “ens devem per a ells i per ells”. Així és com comença una nova era per a la diòcesi urgellenca i per a tot un país com el nostre.

Moment dels discursos; primer, de l’arquebisbe retirat després d’un llarg mandat de 24 anys, Joan-Enric Vives, i minuts més tard del nou Bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Serrano Pentinat. | El Periòdic / P.M.