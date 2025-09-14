Més afluència de visitants, però menys despesa que altres anys: el balanç agredolç de l’estiu al comerç del Principat

L’estiu ha deixat un sabor de boca agredolç entre els comerciants d’Andorra la Vella. Tot i que hi ha hagut més afluència de visitants que l’any passat en determinats dies, la despesa ha estat inferior i el tiquet mitjà s’ha reduït. Així ho ha explicat el vicepresident de l’Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres, Sergi Carvalho, que ha resumit la situació afirmant que “hi ha hagut més gent, però bastant menys despesa”.
Segons Carvalho, aquesta dinàmica s’ha accentuat especialment durant el mes d’agost, quan, malgrat que es van veure carrers plens, la capacitat adquisitiva dels clients va ser menor: “El client del mes d’agost té un poder adquisitiu bastant baix. Tant en comerços com en restauració hi ha hagut més gent, però no han fet molta despesa”. El vicepresident subratlla que aquesta percepció ha estat compartida de manera generalitzada pels establiments de la zona: “És el que tots els comerços van sentint”.
Mirant cap als mesos de setembre i octubre, Carvalho adverteix que la situació no canviarà gaire, ja que tradicionalment es tracta d’un període més fluix. “Ara, al setembre i a l’octubre, hi ha les entrades als col·legis, i l’economia familiar baixa una mica per les despeses escolars”, recorda. Així tot, apunta que hi haurà jornades puntuals que poden ajudar a dinamitzar el comerç, com ara el pont del 12 d’octubre, Tots Sants o la Fira d’Andorra la Vella, dies que seran claus per a la factuació.
A més, per a Caravalho, el temps també jugarà un paper important. “Si les temperatures baixen, la gent ja comença a comprar material nou de cara a l’hivern”, comenta. Amb tot, la campanya de Nadal i l’inici de la temporada d’hivern continuen sent el gran repte i l’esperança per al sector.
Les paraules de Carvalho coincideixen amb els testimonis recollits pel Periòdic d’Andorra al llarg de l’estiu entre diversos comerciants del país. La conclusió és pràcticament unànime: molta afluència de visitants, però un nivell de compres inferior al que s’esperava. “Ha anat més o menys igual. Molta gent, poca compra. No ha estat un desastre, però podia haver anat molt millor”, explicava un comerciant.
Un altre relatava que, paradoxalment, els dies feiners van superar en vendes els caps de setmana: “Dilluns i dimarts de la setmana passada van anar millor que divendres, dissabte i diumenge, quan potser hi havia més gent a la zona, però vaig vendre menys”, ha apuntalat sorpresa. En la mateixa línia, un tercer establiment lamentava que “esperàvem fer moltes més vendes. Molta afluència de gent, però ens hem quedat curts”, afegint que, malauradament, “aquesta ha estat la tònica de tot l’estiu”.
Persones passejant per l’avinguda Carlemany. | Marvin Arquíñigo
Amb aquest panorama, els comerciants afronten les pròximes setmanes amb prudència i amb la mirada posada en l’arribada del fred i, sobretot, en la campanya de Nadal, que continua sent l’època forta per a bona part del sector. Fins aleshores, tot apunta que els esforços es concentraran en resistir una tardor marcada per la contenció de la despesa familiar i l’esperança que les jornades festives puntuals ajudin a mantenir el pols de l’activitat comercial.