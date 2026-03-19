Menys trucades, més dades: El tràfic telefònic cau un 15,6% mentre l’ús d’internet continua a l’alça al febrer

El consum de telefonia de veu continua en retrocés mentre l’ús d’internet consolida la seva tendència a l’alça. Les dades del mes de febrer evidencien aquest canvi d’hàbits, amb una caiguda significativa del tràfic telefònic i un increment sostingut del consum de dades.
En concret, el tràfic telefònic sense internet s’ha situat en 10,51 milions de minuts, un 15,6% menys que en el mateix període de l’any anterior. Aquesta davallada és especialment accentuada en les comunicacions internacionals, que cauen un 38,1% fins als 2,6 milions de minuts, mentre que el tràfic nacional, amb 7,92 milions de minuts (el 75,3% del total), també disminueix, tot i que de forma més moderada, amb un descens del 4,2%.
En paral·lel, el tràfic per internet continua creixent i arriba als 14,86 milions de gigabytes, un 6,7% més que fa un any. Aquesta evolució reforça la tendència cap a un major ús de serveis digitals i de dades, en detriment de les trucades tradicionals.
Pel que fa als abonaments, també es registra un increment generalitzat. Els serveis de telefonia fixa sumen 54.389 abonats (+1,3%), la telefonia mòbil arriba als 134.351 abonats (+3,9%) i la banda ampla assoleix els 44.366 abonats (+2,8%) respecte al febrer de l’any passat.