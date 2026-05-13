  • Vista exterior de l’edifici de l’antic hotel Casamanya. | Arxiu
Consell de Ministres

El trasllat del Ministeri de Medi Ambient a l’antic Hotel Casamanya no arribarà abans del final de la legislatura actual

El Govern adjudica per gairebé sis milions la segona fase de rehabilitació de l’edifici d’Ordino, amb unes obres previstes durant 18 mesos

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de la segona fase de rehabilitació de l’antic Hotel Casamanya d’Ordino, una actuació pressupostada en 5.994.964,20 euros que permetrà reconvertir l’edifici en dependències del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. L’equipament, que feia més de dues dècades que estava sense ús, també acollirà oficines del Comú d’Ordino i del Quart a la planta baixa. La proposta ha estat adjudicada a l’UTE Cevalls-Sideco, amb un termini d’execució previst de 18 mesos.

Els treballs contemplen l’eliminació d’elements no estructurals, la reforma interior de l’immoble i la renovació de les instal·lacions. El projecte també inclou l’ampliació de la planta baixa, la rehabilitació de la façana i actuacions vinculades a l’eficiència energètica i l’accessibilitat de l’edifici, de cinc plantes. A més, es preveu adequar la coberta de l’aparcament annex amb enjardinament i vegetació autòctona.

Segons el Govern, la iniciativa s’emmarca en l’estratègia de recuperació d’edificis patrimonials per destinar-los a usos d’interès general. En aquest sentit, l’Executiu ha recordat actuacions anteriors com la rehabilitació de l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp, actual seu del Ministeri de Cultura, o de Ràdio Andorra, que allotja Andorra Turisme.

Val a dir que el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha subratllat durant la roda de premsa que s’ha fet un ajustament de preus del 10% sobre el cost inicial. Així mateix, ha mencionat que la previsió era traslladar-s’hi al final d’aquesta legislatura, tot i que serà impossible tenint en compte el temps previst per a les obres.

