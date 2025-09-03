Medi Ambient analitza una possible “taxa verda” perquè els productors assumeixin part del cost dels residus

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’obertura d’una nova línia de subvencions per impulsar projectes d’economia circular i l’adjudicació de dos estudis que permetran continuar desplegant la llei en aquest àmbit. Segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu de l’ens governamental, Guillem Casal, l’objectiu és “avançar cap a un model més sostenible que optimitzi l’ús dels recursos naturals i minimitzi l’impacte ambiental”.
La convocatòria d’ajuts, dotada amb una partida global de 100.000 euros, està adreçada principalment a empreses privades, agrupacions empresarials i associacions. Les subvencions cobreixen fins al 50% del cost dels projectes, amb un màxim de 30.000 euros segons la tipologia de l’actuació, o fins a 5.000 euros en el cas de les campanyes de sensibilització. L’objectiu és incentivar la creació d’empreses i activitats vinculades a l’economia circular i promoure la generació de llocs de treball verds. La convocatòria es mantindrà oberta fins a exhaurir la partida o, com a màxim, fins al 3 de novembre.
En paral·lel, l’Executiu ha encarregat dos estudis. El primer, adjudicat per 33.455,68 euros a l’empresa Serveis de Suport a la Gestió, servirà per definir com aplicar un règim de responsabilitat ampliada del productor, el qual obligaria les empreses a assumir part del cost de la gestió dels residus dels productes que comercialitzen. El segon estudi, adjudicat a Deloitte per 20.000 euros, té com a objectiu establir una metodologia per calcular l’índex d’empreses que treballen sota criteris d’economia circular al país.
Casal ha explicat que aquests treballs han de permetre analitzar, entre altres aspectes, la viabilitat d’una possible “taxa verda” associada al principi de responsabilitat del productor. “És un sistema que ja funciona en altres països i que alguns productes ja incorporen en el seu preu”, ha recordat. El ministre ha puntualitzat, però, que encara no s’ha pres cap decisió i que l’estudi ha de servir per valorar si seria aplicable i assumible a Andorra. “Ara estem en una fase de muntar la logística i analitzar la situació. La voluntat és disposar de les conclusions abans de final d’any”, ha afirmat.