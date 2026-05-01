La vigència d’una tradició que reforça comunitat

La diada de Sant Jaume dels Cortals s’ha consolidat com una expressió viva de la identitat col·lectiva d’Encamp. Més enllà de la participació registrada, la jornada evidencia la vigència d’una tradició que, any rere any, reforça el vincle entre la comunitat i el seu entorn natural. En un moment marcat pels canvis socials i territorials, aquestes celebracions prenen un significat especial. No són únicament actes festius, sinó espais de retrobament i continuïtat, en què la memòria compartida es transmet de generació en generació. L’arrelament al territori, simbolitzat en un indret singular i carregat d’història, esdevé un element clau per entendre la pervivència d’aquestes pràctiques. La trajectòria de gairebé tres dècades en l’emplaçament actual confirma la solidesa d’una tradició que s’ha sabut adaptar sense perdre essència. Preservar-la no respon només a la voluntat de mantenir el passat, sinó a la necessitat de consolidar una identitat col·lectiva amb mirada de futur.