  • El conseller de la minoria del Comú d'Andorra la Vella, David Astrié, a la plaça del poble, en un acte anterior. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Afer amb les obres de la Plaça del Poble

Astrié retreu a la majoria comunal la nova despesa a la plaça Vinyes i afirma que des del grup “ja ho vam advertir”

La minoria de la capital creu que les filtracions evidencien deficiències d’execució i critica els nous sobrecostos assumits per l'ens comunal

“Ja fa temps que advertim que la plaça no estava ben executada”. Amb aquestes paraules, el conseller de la minoria d’Andorra la Vella, David Astrié, ha reaccionat a la nova inversió aprovada per la corporació comunal per impermeabilitzar les jardineres de la plaça Vinyes després de les filtracions detectades al pàrquing subterrani. El representant de la minoria ha assegurat que el seu grup ja va alertar a finals de l’any passat dels “primers indicis” de problemes a l’obra i ha lamentat que la majoria no actués abans.

Astrié ha defensat que la nova adjudicació confirma les advertències que la minoria havia exposat durant diferents sessions de Consell de Comú. “Abans de donar-la per acabada, no esmereu recursos per fer el que s’hagi de fer”, ha recordat que van reclamar aleshores, insistint que calia estudiar una ampliació pressupostària per afrontar actuacions com la impermeabilització de les jardineres.

“El resultat l’hem vist aquests últims dies, aquestes últimes setmanes que ha plogut i que les filtracions eren molt importants” – David Astrié

Segons el conseller, el cònsol major, Sergi González, va restar importància als problemes detectats assegurant que “feien quatre gotes cada 40 minuts”. Ara, però, considera que les darreres pluges han evidenciat les deficiències de l’obra. “El resultat l’hem vist aquests últims dies, aquestes últimes setmanes que ha plogut i que les filtracions eren molt importants”, ha afirmat. A més, ha carregat contra la gestió de la situació, assegurant que “no ens ha escoltat a la minoria” i que “no s’ha pogut gestionar com cal”.

Tot i que la nova impermeabilització ascendeix a 78.843 euros, Astrié ha recordat que durant el desenvolupament de les obres ja van alertar de “sobrecostos” i d’“adjudicacions paral·leles” que, segons ha apuntat, haurien elevat el cost final entre 600.000 i 700.000 euros per sobre de l’adjudicació inicial.

A més, ha advertit que les filtracions no només afecten l’aparcament Vinyes. “També hi ha goteres al Centre de Congressos”, ha assegurat, recordant que aquest equipament es troba just sota la plaça del Poble. En aquest sentit, ha considerat que la nova actuació “és una inversió paral·lela per força”, ja que l’ampliació legal màxima del contracte inicial “ja s’havia exhaurit” amb una modificació anterior del 19,8%.

