Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’entitat adverteix que continuarà incrementant la mobilització si la futura llei no reforça la protecció residencial efectiva. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Pressió social pel dret habitacional

El SHA reclama a DA i CC més “garanties reals” i alerta de la situació dels contractes signats després del 2021

El Sindicat denuncia excepcions i mecanismes que afavoreixen l’encariment dels pisos durant el debat parlamentari sobre la desintervenció

La reunió entre el Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) i els grups parlamentaris de Demòcrates per Andorra (DA) i Ciutadans Compromesos (CC) ha servit perquè l’entitat hagi traslladat les principals preocupacions vinculades al projecte de llei de desintervenció dels lloguers, especialment pel que fa a la protecció dels llogaters i a les conseqüències que pot comportar en el mercat residencial. La trobada ha arribat pocs dies després de la mobilització del passat 16 de maig, que el Sindicat ha considerat determinant perquè els grups polítics hagin accedit a asseure’s amb l’organització.

Durant la reunió, l’SHA ha insistit en la necessitat d’incorporar “garanties reals” per a les famílies treballadores i ha alertat de la situació dels contractes signats després del 2021 que poden finalitzar entre el 2027 i el 2030. Segons l’entitat, molts d’aquests arrendaments s’han formalitzat amb preus elevats i la normativa actual ha deixat aquests llogaters “en una situació de desprotecció arbitrària”.

El Sindicat també ha exposat les “trampes” i excepcions que, al seu entendre, incorpora el text legislatiu. En aquest sentit, ha considerat que algunes vies de desintervenció poden acabar afavorint els interessos de la propietat i facilitar expulsions encobertes. Per això, ha reclamat més controls i mecanismes d’inspecció per detectar possibles fraus, així com reforçar la investigació d’ofici en casos vinculats a l’ús indegut d’excepcions contractuals.

“No es pot construir un projecte de vida digne quan milers de persones viuen pendents de renovacions, pujades arbitràries o possibles expulsions” – Sindicat per l’Habitatge

Un altre dels punts abordats ha estat el paper de l’habitatge públic. L’SHA ha advertit que, si aquest parc residencial no actua com a contrapès dels preus del mercat privat, podria acabar contribuint indirectament a l’encariment generalitzat dels pisos. L’organització ha defensat que les polítiques públiques han d’anar orientades a reduir la pressió sobre el mercat i no a consolidar-ne les dinàmiques actuals.

Pel que fa als aspectes contractuals, el Sindicat ha reiterat que la temporalitat dels contractes genera inestabilitat residencial i afavoreix l’especulació. Per aquest motiu, ha apostat per avançar cap a contractes indefinits i sistemes efectius de limitació de preus que aportin més estabilitat als llogaters. “No es pot construir un projecte de vida digne quan milers de persones viuen pendents de renovacions, pujades arbitràries o possibles expulsions”, han assenyalat des de l’entitat.

Finalment, l’SHA ha advertit que mantindrà la pressió social i sindical durant la tramitació parlamentària de la llei. L’organització ha reclamat a DA i CC que el text final sigui “el més garantista possible” per als llogaters i que qualsevol protecció que no quedi recollida en aquesta reforma es concreti posteriorment mitjançant nous canvis legislatius. “El 16M no va ser un final. Va ser un avís”, conclou el comunicat.

L’SHA defensa que la manifestació del 16M va reunir prop de 3.000 persones i qüestiona el recompte policial ‘oficial’

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Obrir una farmàcia, lligat a l’exigència d’una distància de 60 metres amb una altra i una ràtio de 2.350 habitants
L’Executiu compra un terreny per 275.000 euros amb l’objectiu d’habilitar un mòdul específic de salut mental
Salut estudia avançar als 45 anys la detecció precoç del càncer de mama per complir criteris internacionals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Les llars beneficiàries de l’ajut per desocupació involuntària cauen un 53% mentre l’import mitjà augmenta un 26%
  • Societat
Les obres del centre sociosanitari d’Encamp iniciaran ben aviat i podrien estar enllestides a finals de l’any vinent
  • Societat, Tribunals
L’‘Operació Llops’ es tanca amb penes de sis anys de presó per als quatre principals acusats de tràfic de cocaïna
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Escaldes reivindica la seva «identitat termal» amb la voluntat d’entrar a la xarxa europea de viles històriques
  • Parròquies, Societat
La capital destina gairebé 79.000 euros a impermeabilitzar les jardineres de la plaça Vinyes per frenar les filtracions
  • Parròquies, Societat
Astrié retreu a la majoria comunal la nova despesa a la plaça Vinyes i afirma que des del grup “ja ho vam advertir”
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu