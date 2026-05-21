El SHA reclama a DA i CC més “garanties reals” i alerta de la situació dels contractes signats després del 2021

La reunió entre el Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) i els grups parlamentaris de Demòcrates per Andorra (DA) i Ciutadans Compromesos (CC) ha servit perquè l’entitat hagi traslladat les principals preocupacions vinculades al projecte de llei de desintervenció dels lloguers, especialment pel que fa a la protecció dels llogaters i a les conseqüències que pot comportar en el mercat residencial. La trobada ha arribat pocs dies després de la mobilització del passat 16 de maig, que el Sindicat ha considerat determinant perquè els grups polítics hagin accedit a asseure’s amb l’organització.
Durant la reunió, l’SHA ha insistit en la necessitat d’incorporar “garanties reals” per a les famílies treballadores i ha alertat de la situació dels contractes signats després del 2021 que poden finalitzar entre el 2027 i el 2030. Segons l’entitat, molts d’aquests arrendaments s’han formalitzat amb preus elevats i la normativa actual ha deixat aquests llogaters “en una situació de desprotecció arbitrària”.
El Sindicat també ha exposat les “trampes” i excepcions que, al seu entendre, incorpora el text legislatiu. En aquest sentit, ha considerat que algunes vies de desintervenció poden acabar afavorint els interessos de la propietat i facilitar expulsions encobertes. Per això, ha reclamat més controls i mecanismes d’inspecció per detectar possibles fraus, així com reforçar la investigació d’ofici en casos vinculats a l’ús indegut d’excepcions contractuals.
Un altre dels punts abordats ha estat el paper de l’habitatge públic. L’SHA ha advertit que, si aquest parc residencial no actua com a contrapès dels preus del mercat privat, podria acabar contribuint indirectament a l’encariment generalitzat dels pisos. L’organització ha defensat que les polítiques públiques han d’anar orientades a reduir la pressió sobre el mercat i no a consolidar-ne les dinàmiques actuals.
Pel que fa als aspectes contractuals, el Sindicat ha reiterat que la temporalitat dels contractes genera inestabilitat residencial i afavoreix l’especulació. Per aquest motiu, ha apostat per avançar cap a contractes indefinits i sistemes efectius de limitació de preus que aportin més estabilitat als llogaters. “No es pot construir un projecte de vida digne quan milers de persones viuen pendents de renovacions, pujades arbitràries o possibles expulsions”, han assenyalat des de l’entitat.
Finalment, l’SHA ha advertit que mantindrà la pressió social i sindical durant la tramitació parlamentària de la llei. L’organització ha reclamat a DA i CC que el text final sigui “el més garantista possible” per als llogaters i que qualsevol protecció que no quedi recollida en aquesta reforma es concreti posteriorment mitjançant nous canvis legislatius. “El 16M no va ser un final. Va ser un avís”, conclou el comunicat.