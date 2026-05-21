Les llars beneficiàries de l’ajut per desocupació involuntària cauen un 53% mentre l’import mitjà augmenta un 26%

Les prestacions socials per desocupació involuntària van arribar a moltes menys llars el 2025, tot i que amb imports més elevats. Segons les dades publicades pel Departament d’Estadística, el nombre de famílies beneficiàries d’aquest ajut es va reduir un 53,1% respecte de l’any anterior, mentre que l’import mitjà rebut per llar va créixer un 26,3%, fins als 6.606 euros.
En total, durant el 2025 el Departament d’Afers Socials va concedir prestacions per desocupació involuntària a 30 llars, 34 menys que el 2024, quan havien estat 64. La caiguda és especialment significativa si es compara amb l’evolució de les sol·licituds presentades, que es van mantenir en xifres relativament moderades: se’n van registrar 62 al llarg de l’any.
Ara bé, només la meitat van acabar resolent-se favorablement. En concret, 31 expedients —el 50% del total— van rebre llum verda, mentre que 28 van ser denegats, fet que representa un 45,2% de les peticions. Tres sol·licituds més continuaven pendents de resolució al tancament de l’exercici.
La proporció d’ajuts aprovats respecte de les demandes registrades es redueix així de forma notable en comparació amb l’any anterior. Si el 2024 el 66,4% de les peticions van acabar obtenint una resolució favorable, el 2025 aquest percentatge baixa fins al 50%, una disminució del 24,6%.
Aquest descens de cobertura contrasta amb l’augment de la quantia mitjana percebuda per les llars que sí que han rebut la prestació. L’import mitjà per unitat familiar ha passat dels poc més de 5.200 euros del 2024 als 6.606 euros actuals, un increment del 26,3% que apunta a ajuts més elevats per als casos aprovats o a situacions de vulnerabilitat més prolongades.
En conjunt, aquestes prestacions han beneficiat 52 persones, si es comptabilitzen tots els membres de les llars perceptores. Pel que fa al perfil dels beneficiaris, les dades d’Estadística mostren que les llars unipersonals continuen sent el principal col·lectiu receptor d’aquest tipus de suport social. Durant el 2025 van rebre 15 dels 31 ajuts aprovats, és a dir, el 48,4% del total.
L’estadística també evidencia una menor incidència d’aquestes ajudes en el conjunt de la societat andorrana. El nombre de beneficiaris ha passat d’1,6 per cada mil habitants el 2024 a 0,6 per mil habitants el 2025, una reducció considerable en només un any.
Afers Socials destina 1,5 milions a prestacions de solidaritat
L’Executiu ha destinat durant el primer trimestre de l’any un total d’1.510.184 euros a cobrir les prestacions de solidaritat. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana de 430 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 238 dones i 191 homes. En relació amb la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 243 persones eren andorranes, 98 espanyoles, 63 portugueses, nou franceses i disset persones d’una altra nacionalitat, segons les dades del ministeri d’Afers Socials tractades per Estadística.
Pel que fa a la residència dels beneficiaris, de mitjana, un 38,9% residien a Andorra la Vella, un 21,4% residien a Escaldes-Engordany, un 14,7% a Sant Julià de Lòria i un 13,6% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a la Massana (6,2%), Canillo (3,4%) i Ordino (1,9%). Per tram d’edat, de mitjana, el 51% tenien entre 46 i 65 anys, el 17,4% entre 36 i 45 anys, el 15,1% entre 26 i 35 anys, l’11,9% entre 66 i 75 anys i el 4,7% entre 18 i 25 anys.
Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import destinat durant el primer trimestre del 2026 ha estat de 2.563.326 euros i hi ha hagut una mitjana de 1.493 persones beneficiàries d’aquesta prestació de les quals, de mitjana, 1.000 són dones i 493 són homes.
Quant a la nacionalitat, una mitjana de 372 persones eren andorranes, 740 espanyoles, 189 portugueses, 49 franceses i 143 d’altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,2% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21% a Escaldes-Engordany, un 14,4% a Encamp, un 13,5% a Sant Julià de Lòria, un 6,7% a la Massana, un 3,3% a Ordino i un 1,7% a Canillo; a més, el 0,3% restant residia a l’estranger. Per tram d’edat, de mitjana, un 91,6% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
Finalment, respecte a les pensions no contributives, durant el primer trimestre de l’any s’hi ha destinat un total de 10.173,80 euros. Durant aquest període hi ha hagut, de mitjana, un total de deu persones beneficiàries d’aquesta prestació, el 90,3% de les quals eren dones. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de set persones eren de nacionalitat andorrana i tres d’espanyola. Segons la parròquia de residència, un 32,3% residien a Andorra la Vella, un 19,4% a Escaldes-Engordany i a Sant Julià de Lòria, mentre que el 29,0% restant es reparteix equitativament entre Encamp, Ordino i la Massana. Pel que fa a l’edat, tots eren majors de 98 anys.