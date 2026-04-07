Mas avança que el concurs per al desenvolupament del projecte del nou hospital es convocaria “abans de l’estiu”

“En el ministeri tenim una llarga llista de prioritats on volem posar esforços”. Amb aquesta afirmació, la ministra de Salut, Helena Mas, ha situat les línies estratègiques del sistema sanitari, emmarcades dins el Pacte d’Estat de Salut, el qual actua com a full de ruta per definir les accions prioritàries.
En aquest context, Mas ha explicat que el projecte del nou hospital continua avançant i que la previsió és tenir els estudis enllestits abans de l’estiu per poder convocar el concurs per al seu desenvolupament. “Des de fa molts dies treballem en el projecte del nou hospital i preveiem que pugui estar enllestit abans de l’estiu”, ha ponderat Mas, tot afegint que “aleshores podrem treure un concurs per dur a terme el desenvolupament de l’hospital”.
Pel que fa als professionals, la ministra ha destacat que una de les prioritats és garantir l’accés a una assistència de qualitat i reforçar la planificació dels recursos humans. En aquest sentit, ha remarcat el treball amb col·legis professionals i altres agents per millorar l’atractiu del país. “Hem de continuar sent atractius perquè les infermeres vulguin quedar-se i perquè en puguin venir de fora”, ha afirmat.
“Des de fa molts dies treballem en el projecte del nou hospital i preveiem que pugui estar enllestit abans de l’estiu” – Helena Mas
Mas també ha subratllat la voluntat de potenciar el rol de la infermeria dins el sistema. “Estem treballant perquè la infermera tingui una pràctica més àmplia”, ha indicat, fent referència a iniciatives com la prescripció infermera o la seva incorporació en entorns com els centres escolars, amb l’objectiu de reforçar l’atenció de primer nivell i equilibrar la presència de professionals.
En paral·lel, el Govern impulsa mesures per facilitar l’arribada de professionals sanitaris, com mecanismes d’habilitació especial en casos de necessitat. També s’aborden qüestions com els reagrupaments familiars, els quals, segons Mas, “és una qüestió molt transversal i de país” que es treballa a escala global de l’executiu.
“Estem treballant perquè la infermera tingui una pràctica més àmplia, com per exemple que hi hagi la prescipició infermera” – Helena Mas
Una altra de les línies d’actuació és la revisió de la nomenclatura dels actes mèdics. La ministra ha explicat que aquest procés permetrà actualitzar conceptes i adaptar-los a la pràctica actual, així com revisar les tarifes associades. “El que intentarem és donar valor als actes que aporten valor afegit”, ha assenyalat, destacant que es tracta d’una adequació del sistema de finançament a la realitat assistencial.
Finalment, en l’àmbit de la digitalització, el projecte de la recepta electrònica continua avançant de manera progressiva. Després d’una primera prova pilot, s’han incorporat millores a l’eina i s’està preparant una nova fase de proves amb professionals. “La nostra voluntat és poder tenir l’eina a finals d’aquest any”, ha afirmat Mas, tot i apuntar que el calendari dependrà dels resultats de les proves.
La ministra ha remarcat que aquestes accions responen a la necessitat de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari. “Hem de posar molts esforços en la sostenibilitat del sistema”, ha conclòs, destacant el seguiment continu com a eina clau per identificar necessitats i orientar les polítiques de salut.
DESCOBREIX L’ENTREVISTA
