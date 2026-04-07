El Ministeri de Salut impulsa un quadre de comandament amb 67 indicadors que permet analitzar dades sanitàries

“El quadre de comandament de salut ens permet visualitzar i fer el seguiment dels principals indicadors de manera clara”. Amb aquestes paraules, la ministra de Salut, Helena Mas, ha presentat el nou espai web de consulta pública que centralitza la informació sanitària en una única aplicació accessible a la ciutadania. La iniciativa, donada a conèixer coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, posa a disposició un conjunt de recursos que permeten analitzar dades i facilitar la presa de decisions basades en informació objectiva i actualitzada
El quadre de comandament, inclòs dins el Pacte de salut, es configura com una eina de seguiment que es va actualitzant de manera contínua i que permet observar l’evolució dels indicadors. Actualment, “disposa de 67 indicadors” ha apuntat la titular de la cartera de Salut, amb la previsió d’arribar progressivament a prop de 250, a mesura que es disposi de dades consolidades i fiables.
L’aplicació s’estructura en cinc àrees temàtiques: població i factors demogràfics, prevenció, estat de salut, sistema sanitari i despesa sanitària. Les dades es presenten desglossades per edat i sexe, fet que permet una lectura més detallada de la situació sanitària.
Pel que fa a la qualitat de la informació, tècnica de sistemes d’informació sanitària Olga Inglès ha explicat que els indicadors es basen en “criteris de robustesa, prioritzant dades estables, consistents i comparables en el temps per garantir-ne la fiabilitat”.
En termes generals, Mas ha afirmat que “hi ha una bona salut al país”, tot i que ha remarcat que aquesta eina permet identificar els àmbits on cal reforçar esforços i recursos. Entre les dades destacades, l’esperança de vida se situa en 84,1 anys, per sobre de la mitjana europea
El sistema també incorpora la possibilitat de comparar els indicadors d’Andorra amb els d’altres països de l’entorn. “L’aplicació ens permet poder fer comparacions respecte a altres països”, ha indicat la ministra, destacant que aquesta funcionalitat facilita analitzar el posicionament del país i orientar les polítiques sanitàries
Finalment, la ministra ha subratllat que aquesta iniciativa respon a un principi de transparència, amb la voluntat que la informació sigui pública i s’actualitzi de manera constant per garantir-ne la utilitat.
