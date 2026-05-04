Marsol reconeix que la llei dels lloguers pot tenir “escletxes” tot i defensar que s’ha treballat per reduir-les al màxim

“Escletxes segur que n’hi ha”. Amb aquesta afirmació, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha admès que la proposta de llei de descongelació de lloguers pot donar lloc a interpretacions, tot i defensar que s’ha elaborat amb la voluntat de reduir-les al màxim i oferir un marc el més complet possible.
Marsol ha insistit que el text és fruit d’un llarg procés de treball i negociació amb els diferents actors implicats. “És una llei que fa molts mesos que treballem”, ha assenyalat, tot detallant que s’han mantingut converses amb col·legis professionals, associacions i entitats vinculades a l’habitatge. Segons ha destacat, s’han analitzat diversos escenaris amb l’objectiu de trobar un equilibri entre els drets dels propietaris i dels llogaters.
“És una llei molt garantista i aplicarem el règim sancionador estrictament per assegurar el compliment dels límits establerts als lloguers” – Conxita Marsol
La ministra ha defensat que la norma incorpora garanties importants per als arrendataris, especialment per evitar increments sobtats o rescissions injustificades dels contractes. “És una llei molt garantista”, ha assegurat, tot remarcant que si un propietari decideix canviar d’inquilí haurà de mantenir unes condicions similars. A més, ha subratllat que els increments estaran limitats durant cinc anys i que “no es podran apujar més que un determinat import”, amb pròrrogues que s’allarguen fins al 2030.
Pel que fa a l’abast de la mesura, Marsol ha indicat que es calcula que hi ha uns 7.000 contractes afectats anteriors al 2012 dins d’un volum total d’uns 20.000 contractes. La resta es continuaran prorrogant amb diferents terminis, mantenint una aplicació progressiva de la normativa.
Marsol ha fet aquestes declaracions arran de les preguntes sobre la situació, avançada per alguns mitjans, en uns edificis de lloguer situats a l’avinguda del Fener, a Escaldes-Engordany, i a l’avinguda Mitjavila, a Andorra la Vella, on diversos arrendataris han rebut comunicacions relacionades amb els seus contractes. En aquest context ,la ministra ha aprofitat per defensar el contingut i els objectius de la llei actualment en tràmit parlamentari.
La titular d’Habitatge també ha remarcat que l’administració disposarà d’eines per controlar el compliment de la llei i actuar en cas d’irregularitats. “Aplicarem el règim sancionador estrictament”, ha afirmat, tot destacant que es podran revisar els nous contractes i comprovar si s’ajusten als límits establerts. En aquest sentit, ha recordat que ja s’han obert expedients en casos de pràctiques irregulars i que es continuarà actuant davant possibles fraus.
Finalment, Marsol ha expressat la seva preocupació per la situació dels llogaters i ha volgut enviar un missatge de calma. “És un tema que em preocupa moltíssim”, ha afirmat, tot incidint en la voluntat del Govern de protegir les persones més vulnerables i garantir l’estabilitat en el mercat de l’habitatge.