Caporali, nou mandatari del VPC, vol incorporar dos vicepresidents a la junta, tot i que encara no els té tancats

Immers en la lluita per accedir al play-off, el VPC afronta un nou canvi directiu després que Eric Risco dimitís a finals de la setmana passada. El relleu l’ha pres el fins ara vicepresident, Èric Caporali ‘Capo’, qui continuarà amb Stefano Tosatti de tresorer i Sandro Consuegra de secretari general, i vol incorporar dues persones per substituir-lo. “Només s’haurà d’aprovar en junta, segurament la setmana vinent, posar dos nous vicepresidents, tal com diuen els estatuts”, ha detallat ‘Capo’ en declaracions a EL PERIÒDIC. De noms, això sí, no n’ha volgut avançar perquè no els tenen encara tancats.
L’actual mandatari també ha parlat del sortint: “No ens ho va comunicar abans, però alguna cosa esperàvem”. Cal recordar que Risco va estar al capdavant de l’entitat durant sis mesos i en el seu comiat, en una carta adreçada a la directiva i feta pública, va deixar clar que la prioritat va ser estabilitzar el club sense afectar l’estructura esportiva. “Les idees que hem tingut en aquesta junta sempre les hem continuat, com la reestructuració del primer equip, però hi havia unes maneres de fer que agradaven més a uns que a altres, i Risco, veient que la junta estava una mica dividida, ha decidit plegar. I respecto la decisió”, ha afegit ‘Capo’.
L’aspecte econòmic, com va redactar Risco al seu comiat, ha estat un llastre per al club. “El VPC arrossegava una situació molt complicada, fruit d’un conjunt de males decisions preses durant els dos últims anys”, va esmentar. Un context que l’actual president no ha amagat: “Un club com el nostre, en un esport com el rugbi, sempre ha tingut problemes financers”. En aquest sentit, ha recordat que quan ells agafen les regnes, a 10 dies d’iniciar les competicions dels sis conjunts, “ens trobem amb un model esportiu” que no els permet reaccionar.
Jugadors internacionals, lloguers… “tot val molts diners i quan veiem que comença a patinar, tenim dues opcions“. Una era acomiadar tots aquells extracomunitaris que havien just arribat; l’altra, per la qual van optar, va ser mantenir el projecte “amb responsabilitat” fins a final de temporada per, a partir del següent, iniciar una reestructuració de despeses “bàsicament del primer equip”. D’aquí sorgeix el famós pla de contenció, treballat amb ‘Capo’, Tosatti i altres membres de la junta, d’entre els quals Risco.
Aquest es basa, de cara el curs vinent, a “no fitxar tants jugadors de fora, fet que ens farà reduir despeses perquè no haurem de pagar lloguers, i demanar compartir despeses que fins ara pagava el club en la seva totalitat”, ha detallat el mandatari actual. Per exemple, “fent assegurances més compartides amb tots els membres del VPC”.
El rescat
Tal com va subratllar Risco a la carta, “s’ha presentat al Govern un pla seriós i mesurable de contenció de la despesa a canvi d’un rescat puntual que permetés sortir de la situació actual”. Segons ha informat RTVA, aquest rescat ha estat de 80.000 euros, tot i que ‘Capo’ ha assegurat que “oficialment” no en saben res. “Les xifres que s’han publicat no les entenc massa. La part aquesta del rescat no l’he sentit mai”, ha completat.