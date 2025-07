Reestructuració del transport públic

Marsol defensa la reestructuració del transport públic i descarta nous canvis a curt termini tot i la crida ciutadana

La ministra assegura que ja s’han aplicat ajustaments puntuals i que el nou model ha comportat millores de mobilitat en els trajectes

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha valorat aquest dimecres, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, l’evolució del nou model de transport públic, implementat recentment amb una reestructuració de les línies i el recorregut de diverses rutes. Davant les queixes veïnals registrades en parròquies com Escaldes-Engordany i Ordino, la titular de la cartera ha defensat que el procés de modificació “és fruit d’un exercici de participació ciutadana” i que ja s’han introduït ajustaments per donar resposta a determinades peticions.

Marsol ha destacat que “s’han rebut inputs positius de molts usuaris que han vist millores en la seva mobilitat”, i ha posat com a exemple l’enllaç entre Canillo i Andorra la Vella. També ha assenyalat que, com a conseqüència dels canvis, “actualment hi ha menys problemes de circulació de vehicles”.

Pel que fa a les modificacions recents, la ministra ha recordat que s’han fet alguns ajustaments puntuals com la recuperació de la parada de l’Hospital per part de la L6, així com la incorporació d’una nova parada a l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany, després de les demandes veïnals expressades en diverses accions, inclosa la recollida de signatures.

Tot i les reivindicacions que continuen sorgint en determinades zones —com ara la manca de connexió directa amb centres mèdics o l’accés limitat a barris concrets—, Marsol ha assegurat que “no hi ha intenció de fer més canvis a curt termini”, tot remarcant que “tot és molt recent i cal deixar temps perquè tothom s’hi acostumi”. La ministra ha afegit que, si en el futur es detecten noves necessitats, el Govern valorarà la possibilitat de fer nous ajustaments.