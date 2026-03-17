Marsol confirma una sanció de prop de 100.000 euros a un propietari per haver aplicat la ‘trampa del fill’ en un lloguer

“Hem aplicat sancions importants. N’hi ha una de quasi 100.000 euros a un propietari”, ha assegurat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en declaracions al programa ‘Avui serà un bon dia’ de RTVA. Segons ha detallat, la sanció es deriva d’un cas en què es va utilitzar la coneguda ‘trampa del fill’ per recuperar un habitatge i posteriorment vendre’l, una pràctica que la llei penalitza amb imports elevats. La ministra ha explicat que el Govern actua a partir de denúncies i que, gràcies a aquestes, ja s’han imposat altres sancions que oscil·len entre els 2.000 i els 4.000 euros.
La ministra d’Habitatge ha assegurat que la desintervenció dels lloguers “potser s’hauria pogut fer abans”, situant el 2023 com un moment més adequat per iniciar el procés. “Jo sí que creia que era un bon moment per poder fer una desintervenció progressiva que ara estem fent”, ha afirmat, tot reconeixent que mantenir el mercat intervingut durant set anys “és el que ens ho ha fet molt difícil”.
Tanmateix, Marsol també ha recordat que no formava part de l’Executiu quan es va aprovar la congelació dels lloguers. “Jo aquell any no hi era al Govern, no sé ben bé perquè es va prendre la decisió”, ha indicat, tot apuntant a la inflació i, posteriorment, a la pandèmia com a factors determinants de les pròrrogues.
La titular d’Habitatge ha defensat que el nou text legal busca l’equilibri i s’ha construït amb una voluntat “progressiva i garantista”, incidint en què “si ningú està content vol dir que ens trobem amb un text que és equilibrat amb les mesures i que defensa l’interès general”. En aquest sentit, ha remarcat que el sistema permetrà “arribar en quatre anys a l’obertura total del mercat”, mantenint durant aquest període contractes prorrogats i d’altres limitats.
Sobre l’evolució dels preus, Marsol ha indicat que no hi ha una certesa absoluta sobre el comportament dels propietaris, però ha apuntat que la tendència majoritària podria ser moderada. “No, no tinc la certesa, però sí que m’han dit que la majoria pujaran a l’IPC, i no gaire més”, ha explicat. També ha admès que alguns casos concrets amb rendes molt antigues podrien experimentar increments superiors, tot i confiar que “la majoria dels propietaris mantindran coherència” i actuaran dins dels límits establerts.
Pel que fa a l’impacte social, Marsol ha admès que la reforma tindrà conseqüències en l’economia de les famílies. “Algunes persones sí que perdran [poder adquisitiu]”, ha reconegut, tot destacant mesures específiques com la facilitació de l’accés dels jubilats al parc públic d’habitatge.
Finalment, la ministra ha insistit que, tot i que hi haurà increments, el sistema manté mecanismes de contenció. “Sí que és veritat que alguns pisos s’incrementaran d’acord amb el que permet la llei, però encara hi haurà pròrrogues”, ha subratllat. En aquest sentit, ha remarcat que una part important dels contractes actuals es mantindran prorrogats durant un o diversos anys, fet que, segons ha dit, “ha de donar tranquil·litat” als llogaters mentre es despleguen la resta de mesures.