Mariona Cadena: «Si no tenim dades, no podem dissenyar bones polítiques d’igualtat»

En el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, defensa que la reivindicació de la igualtat no s’ha de limitar a una jornada concreta, sinó que ha de formar part del treball diari de les institucions. En aquesta entrevista, Cadena fa balanç de les polítiques impulsades pel Govern en aquesta matèria i admet que, tot i els avenços dels darrers anys, encara queda molta feina per fer per assolir una igualtat efectiva entre homes i dones.
Cadena destaca que Andorra ja presenta paritat en els principals espais institucionals, tant al Govern com al Consell General, però reconeix que encara persisteixen desigualtats en àmbits com l’empresa o el mercat laboral. La secretària d’Estat defensa que l’avenç passa per polítiques transversals, coordinades entre institucions i basades en dades, i detalla els principals eixos d’actuació de la seva secretaria: la transversalitat institucional, la sensibilització i prevenció, la igualtat en el món laboral i la incorporació de la perspectiva de gènere en l’educació.