Coma considera “totalment ineficient” que els comuns assumeixin la neteja de les calçades derivades dels accidents

El Govern ha comunicat als set comuns que, a partir de finals d’any, el cos de Bombers deixarà d’assumir les tasques de neteja de les calçades derivades dels accidents, demanant-los així que siguin les mateixes corporacions les que efectuïn els treballs. Una decisió que no ha estat ben rebuda per part dels comuns.
“Creiem que seria totalment ineficient aquesta tasca que ens encomanen”, ha manifestat la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols. En aquest sentit, la cònsol ordinenca ha explicat que “volem proposar reunir-nos amb el Ministeri d’Interior i el d’Ordenament Territorial per demanar que aquesta tasca la continuï assumint l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX)”.
Els arguments han estat clars: “Hauríem de comprar una màquina i tenir una persona destinada a netejar aquests carrers”, ha dit Coma, reiterant la ineficiència d’aquesta decisió i deixant clar que“molts comuns no tenim les eines necessàries per poder dur a terme la neteja de la via pública”. D’aquesta manera, consideren que la inversió en maquinària per a “sortides puntuals” no seria coherent i creuen que des de l’Executiu no s’ha plantejat “molt bé el que suposa haver de netejar aquest tipus de vessaments”. En aquesta línia, Coma ha afegit que desconeix el per què el Govern ha pres aquesta decisió, tot i que apunta que “segurament han dit que ‘cadascú s’espavili'”.
Així i tot, des dels comuns tampoc indiquen que no hagin d’assumir cap tasca. “A vegades hi ha hagut alguna fuita que, segons l’abast, no és gran cosa i podem actuar”, ha posat d’exemple la cònsol major de la Massana, Eva Sansa. No obstant això, ha assenyalat que quan un vehicle circula “un quilòmetre deixant oli a la via pública, és molt complicat, amb els mitjans que tenim els comuns, poder fer una neteja acurada”.
Amb tot, Coma ha insistit que “agrairíem que, per part del Govern, tornessin a pensar en aquest punt”, tot recalcant que és “una necessitat per part de tots els comuns que treballem conjuntament” i que tot plegat es tracta d’una qüestió de “solidaritat entre tots”.
Futur premi de la nit Literària amb la col·laboració dels comuns
Un altre dels punts tractats durant la reunió de cònsols ha estat la compareixença de la ministra de Cultura, Mònica Bonell, en la qual s’ha proposat un nou concurs per, d’alguna manera, substituir el premi de la Nit Literària. “Ens ha presentat un projecte de col·laboració entre tots els comuns per intentar dotar aquest premi d’una importància i que sigui més professional, que prioritzi la continuïtat i que hi hagi un suport més important als escriptors i als editors”, ha avançat Coma. Així i tot, segons ha assenyalat la cònsol, el projecte “encara està per treballar” i el que s’ha proposat avui al conjunt de comuns és la possibilitat de participar en els futurs premis, sent la resposta general de les corporacions “molt positiva”, ha destacat Sansa.