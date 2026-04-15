Majoral reconeix que el projecte residencial entra en el seu mandat i que l’actual majoria el podia haver aturat

El nou complex residencial que s’aixecarà a Sant Julià de Lòria porta cua, i mentre des de la corporació comunal s’assenyala com una herència de l’anterior mandat, la minoria apunta que es podria haver aturat. “És cert que la propietat entra la sol·licitud de llicència d’urbanisme al nostre mandat, i aquí acaba la nostra herència perquè no ho vam decretar mai”, ha mencionat el conseller Josep Majoral, tot assenyalant que el seu relleu després de les eleccions del 2023 (és a dir, l’actual comú) s’hi podia haver plantat.
Cal recordar que el projecte va rebre el vistiplau l’any 2024, i Majoral ha deixat clar que “si haguessin volgut ‘caducar’ la llicència, haurien pogut”. “Quan estàs a un Govern o comú, tens la possibilitat de modificar les lleis, els reglaments i el que correspongui”, ha afegit, incidint que de la mateixa manera que s’ha tirat endavant la suspensió temporal de les llicències de parcel·lació de terrenys i de noves urbanitzacions d’iniciativa privada, “podien haver paralitzat això”. “No és una crítica, és un fet”, ha completat.
En tot cas, des de la corporació han subratllat que, havent rebut tots els informes favorables per part de l’Executiu, estava tot dat i beneït, i que ben poca cosa tenien a dir per negar l’aprovació i evitar que el procés continués que no fos modificar de nou el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). Aquest, cal fer memòria, té previst rebre la validació provisional aquesta tardor i la definitiva a partir de la de l’any vinent.
Així mateix, han fet esment que aquesta construcció serà l’única a la parròquia amb aquesta edificabilitat, ja que les normatives urbanístiques anteriors ho permetien. De moment no hi ha previsió d’inici, tot i que si la promotora ho volgués fer demà, té tots els permisos per començar.
Habitatge de gamma alta
A tall de context, el nou complex residencial està projectat als terrenys de ca l’Huguet, on s’ha previst la construcció de tres edificis per oferir més de 120 habitatges de gamma alta. El projecte, dissenyat per Carles Puig Arquitectes, ja es promociona en portals immobiliaris i a través de canals propis.