  Es desenvoluparà als terrenys de ca l'Huguet i contempla més de 25 tipologies.
Un nou complex residencial de més de 120 habitatges projecta elevar l’oferta de gamma alta a Sant Julià de Lòria

El projecte, que ja es promociona tot i no haver iniciat les obres, es desenvoluparà als terrenys de ca l'Huguet i contempla més de 25 tipologies

Un nou complex residencial de grans dimensions es projecta als terrenys de ca l’Huguet, en una parcel·la situada a tocar del futur accés al túnel de Rocafort, segons ha avançat el ‘Diari d’Andorra’. La promoció, coneguda com a edifici Llaureda, preveu la construcció de més de 120 habitatges distribuïts en diverses tipologies. El projecte, dissenyat per Carles Puig Arquitectes, ja es promociona en portals immobiliaris i a través de canals propis, tot i que encara no s’ha iniciat la construcció. La proposta inclou més de 25 tipologies diferents d’habitatges dins d’un mateix conjunt residencial.

Segons s’exposa en la informació comercial del projecte, la voluntat és oferir una proposta de gamma alta en una zona on “no existia una proposta amb aquest nivell de qualitat, ubicació i estàndard constructiu”. En aquest sentit, es plantegen habitatges “amplis, ben orientats i acuradament integrats amb l’entorn natural”. Així, les imatges mostren un conjunt amb una volumetria destacada, amb edificis de diverses plantes i una estructura pràcticament contínua. També s’hi observen grans terrasses i obertures àmplies, amb espais interiors orientats cap a l’exterior.

Notícies relacionades
Ordino defensa el parc de 5.000 metres quadrats per a gossos i qüestiona la petició veïnal dels itineraris controlats
Escaldes destina 12.000 euros a un pressupost participatiu jove amb tres projectes de fins a 4.000 euros cadascun
Un acte vandàlic al Rec del Solà obliga a substituir diversos dispensadors de pipicà, senyals i cartells informatius

Entrevistes culturals
Efrem Roca
Director artístic del Sax Fest
Philippe Shangti
Artista contemporani i fotògraf francès
Alexander Main
Mag

