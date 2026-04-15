Un nou complex residencial de més de 120 habitatges projecta elevar l’oferta de gamma alta a Sant Julià de Lòria

Un nou complex residencial de grans dimensions es projecta als terrenys de ca l’Huguet, en una parcel·la situada a tocar del futur accés al túnel de Rocafort, segons ha avançat el ‘Diari d’Andorra’. La promoció, coneguda com a edifici Llaureda, preveu la construcció de més de 120 habitatges distribuïts en diverses tipologies. El projecte, dissenyat per Carles Puig Arquitectes, ja es promociona en portals immobiliaris i a través de canals propis, tot i que encara no s’ha iniciat la construcció. La proposta inclou més de 25 tipologies diferents d’habitatges dins d’un mateix conjunt residencial.
Segons s’exposa en la informació comercial del projecte, la voluntat és oferir una proposta de gamma alta en una zona on “no existia una proposta amb aquest nivell de qualitat, ubicació i estàndard constructiu”. En aquest sentit, es plantegen habitatges “amplis, ben orientats i acuradament integrats amb l’entorn natural”. Així, les imatges mostren un conjunt amb una volumetria destacada, amb edificis de diverses plantes i una estructura pràcticament contínua. També s’hi observen grans terrasses i obertures àmplies, amb espais interiors orientats cap a l’exterior.