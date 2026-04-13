Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La subsíndica general, Sandra Codina, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents. | Consell General / Sergi Pérez
El Periòdic d'Andorra
Esdeveniment inèdit

Macron presidirà amb Serrano una sessió conjunta al Consell per projectar una “imatge molt important d’unitat”

La presència conjunta respon a la voluntat de reforçar la unitat, en una imatge que es considera “molt potent” dins del marc institucional

La visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, al Principat el pròxim 28 d’abril centrarà l’activitat institucional de les properes setmanes, amb una jornada marcada per una imatge inèdita al Consell General. Per primera vegada, els dos coprínceps presidiran conjuntament una sessió parlamentària, un fet que des de la institució es considera especialment rellevant. Així ho ha destacat la subsíndica general, Sandra Codina, qui ha afirmat que “la imatge que es dona creiem que és molt potent” i que la decisió respon a una voluntat de transmetre unitat institucional. “Hem considerat que és una imatge molt important d’unitat”, ha afirmat.

Així, la sessió està prevista al voltant de les 11.00 hores i tindrà una durada aproximada d’entre una hora i una hora i mitja. “Hi ha molta cosa, però és tot molt àgil”, ha indicat Codina. D’aquesta manera, el recorregut iniciarà amb l’arribada a peu de Macron pel carrer de la Vall, amb la participació d’un miler d’escolars dels tres sistemes educatius. A la plaça del Consell General serà rebut pel copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, abans d’accedir conjuntament a la Casa de la Vall. Una vegada dins, saludaran les autoritats i signaran el Llibre d’Or, abans de la sessió parlamentària i dels actes posteriors, com l’honor a la bandera i la fotografia institucional.

Altres temes

Paral·lelament, la Junta de Presidents ha aprovat aquest dilluns la distribució de diverses iniciatives legislatives entre les comissions parlamentàries. En matèria d’habitatge, el Projecte de llei del règim jurídic dels contractes d’arrendament serà analitzat per la Comissió Legislativa d’Economia, mentre que, en l’àmbit educatiu i cultural, la Comissió d’Educació assumirà la modificació de la Llei de marques, el projecte d’arxius i patrimoni documental i la proposició de llei sobre les taxes de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior. Pel que fa a l’àmbit social, la reforma de la Llei dels drets dels infants i adolescents passarà a la Comissió d’Afers Socials i Igualtat, mentre que la modificació del Codi Penal serà tractada per la Comissió de Justícia, Interior i Afers Institucionals.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu