L’USdA insta l’Executiu a garantir increments salarials vinculats a l’IPC per frenar la pèrdua adquisitiva

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha tornat a exigir al Govern que intervingui amb celeritat per garantir que tots els salaris s’actualitzin d’acord amb l’índex de preus al consum. L’entitat ha advertit que preservar el poder adquisitiu és imprescindible per evitar l’agreujament de les dificultats econòmiques que afronten moltes llars del país. Segons ha recordat, en el marc del Comitè Econòmic i Social s’ha posat de manifest reiteradament que l’increment del cost de la vida avança a un ritme superior al dels sous reals, generant un desequilibri que afecta de manera particular els treballadors amb ingressos mitjans.
L’organització ha assenyalat que deixar la revisió salarial en mans de la negociació col·lectiva comporta que, en la majoria de casos, no s’acabin aplicant increments equivalents a l’IPC, fins i tot en empreses beneficiàries de resultats creixents. La USdA considera que aquesta circumstància evidencia una manca de voluntat d’assegurar condicions professionals adequades. En paral·lel, ha reclamat que les pensions de jubilació s’actualitzin automàticament segons l’índex de preus, amb l’argument que els pensionistes constitueixen un col·lectiu especialment exposat a l’encariment continuat.
El secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, ha reiterat públicament que “els salaris no poden quedar despenjats de la realitat econòmica del país; si els preus pugen, els sous també han de pujar, perquè la gent no pot continuar treballant per perdre poder adquisitiu any rere any”. També ha remarcat que “no es pot sostenir un model econòmic que es basa en l’empobriment progressiu dels treballadors”, reclamant una resposta “ferma i immediata” per part de l’Executiu.
L’USdA ha defensat que el Govern ha d’assumir la responsabilitat d’establir mecanismes obligatoris que vinculin tant les remuneracions com les pensions a l’IPC, una pràctica que, segons ha indicat, ja s’aplica en diversos estats europeus per protegir la població en contextos d’inflació persistent.
Finalment, el sindicat ha reafirmat la seva voluntat de continuar promovent la defensa dels drets laborals i de la protecció social, i ha fet una crida a l’Administració perquè tingui en compte les demandes socials i les evidències econòmiques que, segons ha indicat, avalen la necessitat d’actuar.