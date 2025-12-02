L’USdA reclama augmentar tots els salaris en relació a l’IPC i acusa a l’Executiu de “fer-se trampes al solitari”

La reunió del Consell Econòmic i Social celebrada aquest dimarts ha evidenciat un any més la distància entre Govern, sindicats i patronal pel que fa a les pujades salarials i l’estat general de les condicions de vida al país. El debat s’ha encallat sobretot en la demanda de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) d’aplicar l’augment de l’IPC a tots els sous, mentre que l’Executiu i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) mantenen que no hi ha marge per imposar increments generals més enllà del salari mínim, el qual, segons la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, “la línia apunta que serà cap al doble de l’IPC”.
Ubach ho té clar: “Si l’IPC és el que augmenta el nivell de vida, tots els salaris també s’haurien d’augmentar”
El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, ha estat el més contundent, explicant que el sindicat ha tornat a exigir que tots els salaris augmentin l’equivalent a l’IPC, perquè “si l’IPC és el que augmenta el nivell de vida, tots els salaris, sigui el mínim o no sigui el mínim, també s’haurien d’augmentar”. Una proposta que, ha lamentat, ha estat rebutjada “per la patronal i pel Govern”.
En aquest sentit, Ubach ha acusat l’Executiu de “fer-se trampes al solitari” i ha apuntat directament a les dificultats de captar professionals: “Falten sanitaris, falten d’educació, falta gent qualificada i la gent no vol venir perquè la vida aquí és impossible. El Govern continua dient que Andorra va bé i continua mirant cap a un altre cantó”.
D’altra banda, Ubach ha tornat a carregar contra la situació de l’habitatge i la falta de mesures reals per contenir els preus, recordant que el sindicat “ha tornat a demanar que hi hagués un llindar, un preu de referència”, i que “tots els que estiguin per sota aquest preu podrien posar l’IPC de final d’any i no hi hauria cap problema”.
El secretari de l’USdA, ha recordat que en una sessió anterior ja van advertir que, si es mantenia l’actual política, reivindicarien un salari mínim de 2.500 euros: “Ens van dir que estàvem bojos, però no és tan boig demanar 2.500 euros de salari com demanar-nos 2.500 euros d’un pis de dues habitacions a Canillo”.
Ubach ha conclòs amb un diagnòstic contundent: “Hi ha dues Andorres. El Govern defensa una Andorra que no és la nostra, no és la de la classe mitjana ni la dels jubilats; és l’Andorra dels especuladors”, tot insistint que la negociació és impossible sense dades i sense voluntat real d’escoltar: “Ens demaneu que ens fiquem d’acord amb gent que ens està tancant la possibilitat de regular l’especulació”.
Govern decidirà dimecres i s’inclina cap a doblar l’IPC en el salari mínim
Al seu torn, Marsol ha confirmat que no hi ha hagut acord sobre les pujades salarials i que el Govern haurà de fixar, com cada any, l’increment del salari mínim mitjançant decret. Després de la reunió, ha subratllat que les posicions són “bastant enfrontades” i que fins i tot pel que fa al salari mínim hi ha visions diferents. Tanmateix, ha apuntat que l’Executiu s’inclina per seguir el patró dels últims anys: “La línia apunta que serà cap al doble de l’IPC, però no està tancat”. Segons les estimacions de Govern, l’IPC tancarà l’any al voltant del 2,9% o, com a màxim, al 3%.
En relació als altres salaris, la ministra ha reiterat que el Govern no intervendrà en altres trams salarials: “La resta de salaris és la patronal i els sindicats que s’han de posar d’acord”. I ha remarcat que la pujada del salari mínim ja provoca, de fet, increments en les altres franges: “Aquest any el salari mitjà està pujant quasi un 5%”, ha dit.
Per part de la patronal, el director de la Confederació Empresarial Andorrana, Iago Andreu, ha volgut remarcar que no hi ha hagut acord perquè “els sindicats ens van presentar una proposta de molts màxims”, en referència a la demanda d’arribar a un salari mínim de 2.500 euros, “totalment inassumible per la majoria d’empreses del país”.
Andreu ha reconegut que la decisió de Govern d’apuntar cap al doble de l’IPC representa “un esforç” per a les empreses, però ha matisat que la CEA fa anys que defensa que el salari mínim pugi per sobre de la inflació per apropar-se al 60% del salari mitjà. Tot i això, ha advertit que no es pot pretendre compensar el preu de l’habitatge només amb salaris: “És fer recaure tot el pes només en una de les parts”.
El SEP considera una “vergonya” no disposar de les dades sobre els diferents sectors laborals
El president del Sindicat de l’Ensenyament Públic, Sergi Esteves, ha lamentat que ni tan sols s’hagi pogut negociar: “El que teníem previst i fa dos anys que demanem és que hi haguéssin dades. No és que no s’hagi arribat a un acord, és que no s’ha pogut negociar perquè continuem sense dades sobre la taula”.
Així, Esteves ha criticat que la CASS no disposi d’estadístiques desglossades per lloc de treball i sectors i que el ministeri tampoc les tingui. “Com a sindicats les necessitem per fer unes valoracions i conèixer la situació”, ha subratllat. “No es pot negociar sense números sobre la taula i em sembla una vergonya”, ha apuntalat.
L’únic consens de la reunió: l’obertura de comerços el dia de la Constitució
El punt en el qual sí que s’ha arribat a un acord entre totes les parts és en el referent a la Diada de la Constitució del 2026 que enguany cau en dissabte. En aquest context, el Govern havia de decidir si els comerços podran obrir. Segons la ministra, hi ha acord perquè els establiments puguin obrir i perquè els treballadors que prestin servei aquell dia cobrin la jornada i disposin de dos dies compensatoris. Aquests dos dies, ha precisat, els podrà triar el mateix treballador acordant-los amb l’empresa o bé es poden substituir pel seu equivalent en diners, és a dir, percebre el triple sou.