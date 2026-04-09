La branca sanitària de l’USDA veu en el conveni del SAAS “un pas endavant” malgrat que continuï sent “de mínims”

El nou conveni col·lectiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), signat amb vigència fins al 2030, ha rebut també la valoració de la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), qui el considera un avenç, però insuficient per resoldre les principals mancances del sistema. En un comunicat, el portaveu sindical, Àlex Bandera, ha afirmat, en un primer terme, que l’acord “respon, en gran part, al que ja s’havia plantejat el passat mes de setembre” i ha reconegut que suposa “un pas endavant en la millora de les condicions laborals i en l’ordenació del sistema”, destacant també el suport majoritari de la plantilla (prop d’un 90%).
Amb tot, el sindicat adverteix que el text continua sent “en essència, un conveni de mínims”, el qual “no afavoreix de la mateixa manera a tots els col·lectius professionals”. Així, posa en relleu que la signatura s’ha fet amb cinc membres del comitè i cinc de la direcció, i no amb la totalitat dels representants, fet que, segons apunten, evidencia que “no hi ha hagut un consens absolut”. “El sistema encara impedeix que puguin participar-hi els 11 representants del comitè, com es va demanar en diverses ocasions”, assenyalen, considerant que això ha restat “punts de vista i aportacions” que haurien estat beneficioses per al conjunt dels treballadors.
“Es tracta d’un conveni just i amb més marge d’actuació. Continua sent, en essència, un conveni de mínims, que no afavoreix de la mateixa manera a tots els col·lectius professionals” – Branca sanitària de l’USdA
Tanmateix, un dels aspectes que la branca sanitària de l’USdA considera més preocupants és que la qüestió dels sous base hagi quedat fora del conveni: “Continuen desfasats respecte al cost de vida i a les responsabilitats dels llocs de treball”, alerten, qualificant-ho de “qüestió estructural” pendent de resolució. En aquest sentit, recorden que el SAAS ha tancat amb un superàvit de 3,4 milions d’euros, fet que, al seu entendre, evidenciava marge per a una negociació més ambiciosa en matèria salarial.
A més, el comunicat també posa el focus en la necessitat d’actualitzar les descripcions dels llocs de treball, moltes de les quals no es revisen des del 2008, una situació que genera “desajustos importants” entre les funcions reals i la classificació professional. Així i tot, el sindicat expressa l’esperança que el conveni contribueixi a fer més atractiu el SAAS en un context de competència amb els països veïns, però insisteix que l’acord “és un primer pas” i no pot suposar un punt final. “Cal continuar treballant per garantir unes condicions laborals més justes, equilibrades i adaptades a la realitat actual del sistema sanitari i dels seus treballadors”, conclouen.